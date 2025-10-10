Россиянам могут ограничить количество собак и кошек в квартире

Автор инициативы — член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгения Марченко. Из документа следует, что на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.

Исключение — рождение потомства до достижения детенышами возраста шести месяцев. Также ограничения предложено не распространять на собак-проводников.

Депутат отметила, что сегодня имеются многочисленные случаи, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее суд запретил жителю Москвы держать в квартире 20 кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

