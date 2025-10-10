Россиянам могут ограничить количество собак и кошек в квартире
В Госдуму внесут на рассмотрение проект закона, который вводит ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек, сообщает ТАСС.
Автор инициативы — член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгения Марченко. Из документа следует, что на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.
Исключение — рождение потомства до достижения детенышами возраста шести месяцев. Также ограничения предложено не распространять на собак-проводников.
Депутат отметила, что сегодня имеются многочисленные случаи, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее суд запретил жителю Москвы держать в квартире 20 кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мигранты в Новосибирске массово заболели перед отправкой в военкомат
- Россиянам могут ограничить количество собак и кошек в квартире
- Мигрант-водитель автобуса бросил работу и устроил намаз
- Ким Чен Ын поблагодарил Шамана после концерта в Пхеньяне
- В Max можно создать цифровой ID по водительскому удостоверению
- В Совфеде объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых»
- Средний размер пенсий «просел» ниже четверти от зарплат
- Дуров не желает праздновать свой день рождения ради спасения свободного интернета
- В России может появиться страхование самозанятых при нетрудоспособности
- Зеленский пригрозил устроить блэкаут в двух регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru