АТОР назвал чаще всего одобрявшие шенген россиянам страны в 2024 году

При этом доля отказов со стороны московского консульства Италии составляла 4,3% (для сравнения — Франция отказывала россиянам в шенгене в 7,1% случаев, Испания — в 8,5%, Греция — в 13%).

При этом, по словам представителей АТОР, очень мало отказов у Люксембурга и Румынии (2,7% и 2,6% соответственно). Кроме того, почти 95% заявлений одобряет в Москве Швейцария.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что россиянам необходимо подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до путешествия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

