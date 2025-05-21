АТОР назвал чаще всего одобрявшие шенген россиянам страны в 2024 году
Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что Италия вошла в число стран, которые наиболее часто выдавали шенгенские визы россиянам в 2024 году.
При этом доля отказов со стороны московского консульства Италии составляла 4,3% (для сравнения — Франция отказывала россиянам в шенгене в 7,1% случаев, Испания — в 8,5%, Греция — в 13%).
При этом, по словам представителей АТОР, очень мало отказов у Люксембурга и Румынии (2,7% и 2,6% соответственно). Кроме того, почти 95% заявлений одобряет в Москве Швейцария.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что россиянам необходимо подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до путешествия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД Москвы получит беспилотный катер для фиксации преступлений на воде
- Министр просвещения рассказал о правильном ударении в слове «граффити»
- В МИД Китая обвинили США в милитаризации космоса
- Начальник ГИБДД Башкирии призвал брать пример с кабанов
- В Армении захотели продолжить сотрудничество с Россией по всем направлениям
- Китай выразил недовольство и «твердое несогласие» с необоснованными санкциями ЕС
- При взрыве газа в доме в Ставрополе повредились несущие конструкции
- Путин поручил разработать программу восстановления храмов в Курской области
- Выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке
- Египет, Турцию и Таиланд назвали самыми опасными для россиян странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru