Арутюнов отметил, что недельный тур на двоих в Иордании обойдется дешевле, чем в странах Персидского залива.

«Безусловно, это отличная новость. У нас уже летают прямые рейсы Royal Jordanian, и это здорово. Сама поездка получается очень бюджетной: например, недельный тур на двоих с перелётом обойдется где-то от 170 тысяч рублей. Цена более чем приемлемая, особенно если сравнивать со странами Персидского залива. К тому же программа очень насыщенная: и древняя Петра, и Мёртвое море, и Красное», - заметил эксперт.

Он подчеркнул, что потенциал у этого направления огромный.

«К большому сожалению, у самого направления совершенно нет пиар-поддержки в России. Мы не видим никакой активности от офиса по туризму Иордании — абсолютно всё держится на энтузиазме авиакомпании Royal Jordanian, которая и поддерживает весь пассажиропоток. Туристов из России сейчас совсем немного — может быть 10-20 тысяч в год, и многие едут самостоятельно. А потенциал у страны огромный: строятся новые отели, инфраструктура развивается», - рассказал Арутюнов.