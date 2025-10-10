Ким Чен Ын поблагодарил Шамана после концерта в Пхеньяне
10 октября 202505:36
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов, который состоялся в Пхеньяне, сообщает RT.
Он был посвящен 80-летию основания Трудовой партии КНДР. Политик лично поблагодарил артистов из России. На концерте выступали, в том числе Шаман, артисты балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.
Шаман перенес концерты в России ради поездки в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
