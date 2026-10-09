Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты из московского аэропорта Домодедово в Шарджу (ОАЭ). Как сообщили в Минтрансе, первый обратный рейс прибыл в Москву 8 октября. Ожидается, что полеты будут выполняться ежедневно, а с декабря перевозчик увеличит авиасообщение до двух рейсов в день.

«К авиасоощбению с ОАЭ это плюс, но незначительный. Нельзя сказать, что завтра цены на Эмираты обвалятся. Air Arabia не является лидером по перевозке россиян в Эмираты. Компания крайне нехорошо уходила с российского рынка. Если другие иностранные авиакомпании возвращали живые деньги пассажирам, то Air Arabia возвращала ваучеры на дальнейшие перелеты, несколько раз объявляла рейсы, а потом снимала их. Поэтому значительного резкого увеличения перевозки на Эмираты не будет, так как есть определенное недоверие к рынка к этой авиакомпании. Основную перевозку осуществляют другие компании. Понятно, что больше всего перевозят россиян в Эмираты российские авиакомпании. Но если брать иностранные компании, то серьезные конкуренты: Fly Dubai, Emirates, Etihad Airways. И даже Etihad Airways летает из большего количества городов и большее количество рейсов, чем у Air Arabia», — сказал эксперт рынка.