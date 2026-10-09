Незначительный плюс: Возобновление полетов в Шарджу не обвалит цены на туры в ОАЭ
Шарджа — это не самое популярное направление у россиян, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Air Arabia не является лидером по перевозкам россиян в ОАЭ, и хотя расширение авиасообщения — это позитивный знак в преддверие высокого сезона, значительного влияния на туристический рынок возвращение компании пока не окажет, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты из московского аэропорта Домодедово в Шарджу (ОАЭ). Как сообщили в Минтрансе, первый обратный рейс прибыл в Москву 8 октября. Ожидается, что полеты будут выполняться ежедневно, а с декабря перевозчик увеличит авиасообщение до двух рейсов в день.
«К авиасоощбению с ОАЭ это плюс, но незначительный. Нельзя сказать, что завтра цены на Эмираты обвалятся. Air Arabia не является лидером по перевозке россиян в Эмираты. Компания крайне нехорошо уходила с российского рынка. Если другие иностранные авиакомпании возвращали живые деньги пассажирам, то Air Arabia возвращала ваучеры на дальнейшие перелеты, несколько раз объявляла рейсы, а потом снимала их. Поэтому значительного резкого увеличения перевозки на Эмираты не будет, так как есть определенное недоверие к рынка к этой авиакомпании. Основную перевозку осуществляют другие компании. Понятно, что больше всего перевозят россиян в Эмираты российские авиакомпании. Но если брать иностранные компании, то серьезные конкуренты: Fly Dubai, Emirates, Etihad Airways. И даже Etihad Airways летает из большего количества городов и большее количество рейсов, чем у Air Arabia», — сказал эксперт рынка.
Он добавил, что еще одним негативным фактором является слабая востребованность Шарджи у россиян.
«Это один из самых непопулярных эмиратов. Менее 15% всех российских туристов живут в отелях Шаджи. То есть Air Arabia летает не туда, куда хотели бы россиняе, не в Дубай. Там есть нюансы. В Эмирате категорически запрещен алкоголь, его нет в отелях, нет в магазинах. И самое главное, его нет в Duty Free по прилете. То есть то, к чему россияне привыкли, прилетая в Дубай, в Абу-Даби, они берут пиво, вино хорошее, и заезжают в отель уже, то есть покупают виски. Вот этого всего в Шарже нет. И заказать бокальчик шампанского невозможно ни за какие деньги. И этот эмират теряет популярность: раньше, 20 лет назад туда приезжало чуть ли не 25% россиян, а сейчас уже меньше 15%. Растут сильные, серьезные конкуренты: Рас-эль-Хайма, Аджман, Фуджейра. Я даже не называю Дубай, потому что Шарджа ему не конкурент, тут и сравнивать нечего. Строятся новые отели хорошие в Абу-Даби, просто потрясающий Эмират. А за последние годы Шарджа не развивается от слова совсем», — пояснил Мкртчян.
Однако собеседник НСН считает позитивным сигналом возвращение авиакомпании, особенно перед высоким сезоном.
«Надеемся, что сейчас они увеличат количество рейсов, расширят количество городов. У россиян потихоньку возвращается интерес к ОАЭ, потерянный в начале марта этого года в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Впереди высокий сезон, а для Эмиратов высокий сезон — это а не июль-август, а именно зима, ноябрь, декабрь, Новый год, Рождество, январь. Это недолгий перелет в тепло, потому что все конкуренты, кроме Египта, — Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Хайнань — находятся безумно далеко от европейской части России. Естественно, проще попасть в Эмираты, поэтому рейсы Air Arabia будут востребованы, но не сразу», — резюмировал он.
Конфликт между Ираном и США действительно значительно отразился на привычках российских туристов, которые в летний период переориентировались на курорты Египта со стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, рассказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
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