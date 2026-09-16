Туроператоры обозначили приключенческие направления на осень

Спрос на Узбекистан вырос более чем в два раза. Зарубежные поездки уже составляют 57% бархатного сезона, сказал в пресс-центре НСН Вадим Мамонтов.

Бархатный сезон набирает обороты: бронирований стало больше на 18%, а доля зарубежных поездок заметно выросла, сказал в пресс-центре НСН основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

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«По данным коллег из компании YouTravel.me, в этом году на осень зафиксировано на 18% больше бронирований, чем год назад на ту же дату. Видимо, это отложенный спрос, который переместился на бархатный сезон. В топе — Дагестан, Северная Осетия, Алтай. Среди зарубежных направлений лидируют Узбекистан, Грузия, Турция, Китай, Марокко. Спрос на Узбекистан вырос более чем в два раза. Зарубежные поездки уже составляют 57% бархатного сезона, тогда как в прошлом году их доля была лишь 49%», — сказал собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов сказал НСН, что осенью и зимой можно существенно сэкономить на путешествии, если выбирать не самые загруженные направления в правильные даты.

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ФОТО: ТАСС/Рюмин Александр
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