От Вьетнама до России: Как изменились средние чеки на туры

Среди подорожавших туристических направлений — Египет, Вьетнам и Турция, сказал НСН Антон Лаврухин.

Основные туристические направления подорожали, это объясняется ростом себестоимости, сказал НСН коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

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«Средние чеки по основным направлениям выросли. Это связано в первую очередь с тем, что по всем направлениям наблюдался определённый рост себестоимости. В некоторых случаях цены поднимали отели. По Вьетнаму средний чек вырос на 12 тысяч рублей (на 7%) и теперь составляет 180 тысяч рублей. Средний чек на туры в Египет увеличился на 10 тысяч рублей — это 5%; сейчас он составляет 209 тысяч рублей. По Турции средний чек вырос меньше всего — на 1% — и сейчас составляет примерно 216 тысяч рублей. По Таиланду средний чек снизился на 4 тысячи рублей, или на 2%: если в прошлом году он составлял 165 тысяч рублей, то сейчас — 161 тысячу рублей. По России средний чек снизился сильнее всего — почти на 8,5%. Если раньше он составлял 103 тысячи рублей, то сейчас — 94 тысячи рублей», — сказал собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов сказал НСН, что осенью и зимой можно существенно сэкономить на путешествии, если выбирать не самые загруженные направления в правильные даты.

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ФОТО: Анастасия Александрова/НСН
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