«Налог на легальную деятельность»: В РСТ оценили введение нового туристического сбора

Прежде чем вводить туристические сборы на федеральном уровне, необходимо решить проблему с частным сектором, иначе дополнительные налоги опять будет платить легальный бизнес. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский.

Ранее Комитет Госдумы по туризму предложил законопроект о введении туристического сбора, который на 80% повторяет концепцию курортного сбора, действующего в Ставрополье, Краснодарском и Алтайском краях. Отмечается, что платеж может составить 100 рублей в сутки со вторых суток проживания, а ввести его сможет любой регион. Уманский отметил, что такая мера положительна не для всех участников рынка.