«Налог на легальную деятельность»: В РСТ оценили введение нового туристического сбора
Илья Уманский из РСТ в эфире НСН предположил, что туристические сборы можно ввести только в некоторых регионах России, например, в Белокурихе и Кавказских Минеральных водах.
Прежде чем вводить туристические сборы на федеральном уровне, необходимо решить проблему с частным сектором, иначе дополнительные налоги опять будет платить легальный бизнес. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский.
Ранее Комитет Госдумы по туризму предложил законопроект о введении туристического сбора, который на 80% повторяет концепцию курортного сбора, действующего в Ставрополье, Краснодарском и Алтайском краях. Отмечается, что платеж может составить 100 рублей в сутки со вторых суток проживания, а ввести его сможет любой регион. Уманский отметил, что такая мера положительна не для всех участников рынка.
«Любые дополнительные сборы не доставляют радости потребителю. Может быть, в каких-то регионах это и приемлемо, но точно не везде. Хорошо, что инициатива предполагает, что регионы будут самостоятельно принимать решения. Это оправдано и возможно. Но первично нужно решить проблему частного сектора, потому что с введением подобного сбора мы опять получаем проблему, при которой они будут браться только с крупного легального бизнеса, который и так является основным поставщиком денег в бюджет. Это будет дополнительный налог на легальную деятельность. Это все приводит к тому, что инвестор, выбирая, во что ему вкладываться, понимает, что частные гостиницы – это более привлекательная история, не требующая дополнительных расходов, к которой государство относится лояльнее, чем к системному бизнесу», - объяснил он.
При этом руководитель комитета перечислил регионы, в которых, по его мнению, могла бы действовать эта программа.
«Сейчас введение туристического сбора вполне возможно в регионах, где это и так введено и имеет успешную практику. Например, Белокуриха, Кавказские Минеральные воды, где доля частного сектора не велика, и основу гостиничного номерного фонда составляют крупные санатории. Но таких регионов у нас не много. Конечно, за счет этого никакую инфраструктуру всерьез не профинансируешь. Скорее речь идет о локальных проектах по благоустройству. Но, конечно, основное финансирование должно происходить из бюджета», - заключил Уманский.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введение отпускных «проездных» для учителей не решит проблему с дефицитом специалистов, пока их зарплаты останутся на прежнем уровне.
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