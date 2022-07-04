«Заменить не получится»: Россияне готовы платить бешеные деньги за турецкий сервис
Подорожание туров в Турцию связано с ограничением авиасообщения и сокращением доступных стран для отдыха россиян, сказал НСН эксперт Сергей Шпилько.
Дефицит авиаперевозок привел к подорожанию цен на туры в Турцию, когда их будет достаточно, то и стоимость путевок пойдет вниз, заявил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее онлайн-сервис Level.Travel выяснил, что цены на туры в Турцию выросли на 50% по сравнению с летом 2021 года. В итоге чек на отдых на турецком берегу оказался на 174% выше, чем на российских курортах и остается самым популярным направлением.
«Резко ограничились возможности россиян отдыхать в других странах и число популярных направлений тоже сократилось. Потому идет перенаправление потоков на Турцию, Египет. Клиенты, которые выбирали привычные стандарты «цены и качества», в отсутствии других направлений, фокусируются на турецком направлении», - пояснил Шпилько.
Российские курорты, по словам эксперта, не в состоянии принять всех желающих.
«Качественный номерной фонд распродан на ближайшее время. Куда людей селить? Не получится и у других стран заменить Турцию. За 30-40 лет они создали самые мощные гостинично-пляжные комплексы, соответствующие системе «ultra all inclusive». Некоторые российские курорты тоже работают по системе «all inclusive», не уступающей по качеству турецкой, но цены значительно выше», - заключил он.
Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что Турция не только является самым популярным направлением для российских туристов, но и выступает хабом для путешествий в Европу.
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