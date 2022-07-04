«Заменить не получится»: Россияне готовы платить бешеные деньги за турецкий сервис

«Резко ограничились возможности россиян отдыхать в других странах и число популярных направлений тоже сократилось. Потому идет перенаправление потоков на Турцию, Египет. Клиенты, которые выбирали привычные стандарты «цены и качества», в отсутствии других направлений, фокусируются на турецком направлении», - пояснил Шпилько.

Российские курорты, по словам эксперта, не в состоянии принять всех желающих.

«Качественный номерной фонд распродан на ближайшее время. Куда людей селить? Не получится и у других стран заменить Турцию. За 30-40 лет они создали самые мощные гостинично-пляжные комплексы, соответствующие системе «ultra all inclusive». Некоторые российские курорты тоже работают по системе «all inclusive», не уступающей по качеству турецкой, но цены значительно выше», - заключил он.

Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что Турция не только является самым популярным направлением для российских туристов, но и выступает хабом для путешествий в Европу.

