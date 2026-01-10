«Золотое кольцо» России будет увеличено на 49 населенных пунктов
Маршрут «Золотое кольцо» России существенно расширится: к нему присоединятся 49 новых населённых пунктов, включая города и сёла Нижегородской и Тверской областей. Об этом рассказали журналистам в субботу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В 2027 году «Золотому кольцу» исполнится 60 лет, и предстоящее расширение — часть подготовки к юбилею. По словам Чернышенко, которые приводит аппарат, включение новых территорий позволит ещё сильнее повысить туристический потенциал регионов, входящих в маршрут.
Вице‑премьер также обратил внимание на активную поддержку регионов «Золотого кольца» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Так, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях сейчас ведётся реализация около 60 инвестиционных проектов — они касаются строительства гостиниц и многофункциональных комплексов.
Ранее глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков заявил в интервью НСН, что из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, Рыбинск превратился в уникальное туристическое явление на карте России.
