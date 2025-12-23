Китай, ОАЭ и Оман: Откуда больше всего приезжают туристы в Россию

По ее словам, в 2025 году расширился туристический сезон для въездного туризма, потому что иностранцы хотят получить неповторимые и незабываемые впечатления от поездки в Россию.

«Если до 2020-2022 года продукт в основном был направлен на ознакомление с историей нашей страны, достопримечательностями, культурой через памятники, то сейчас туристы, которые у нас приезжают, хотят получить неповторимые и незабываемые впечатления. Это стало основой того, что у нас немного расширился сезон. Это то, о чем много лет мечтали туроператоры по въездному туризму. Теперь туристы приезжают не только летом, но и зимой. Это, конечно, не те цифры: зимой приезжают менее двух миллионов человек, что очень мало для нашей страны. Но расширение сезона определенно произошло. Иностранным гостям нужны незабываемые впечатления. А наша зима такие впечатления может, безусловно, подарить», — сказала собеседница НСН.

В завершающемся 2025 году туристическая отрасль отметилась появлением свежих трендов. Наблюдается рекордный уровень спроса, при этом предпочтения российских туристов претерпевают существенные изменения. Новаторские подходы к развитию въездного туризма демонстрируют неординарные итоги.

