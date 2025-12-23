Китай, ОАЭ и Оман: Откуда больше всего приезжают туристы в Россию
Чаще всего в Россию приезжают туристы из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также из ОАЭ, Катана, Саудовской Аравии и Омана, сказала в пресс-центре НСН Майя Ломидзе.
В общем объеме всех иностранцев, приезжающих в Россию с целью туризма, Китай занимает почти половину, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Очень интересно, как происходило изменение потребительского поведения иностранных туристов, приезжающих в Россию. Как вы знаете, на протяжении последних трех государство уделяет большое внимание продвижению России за рубежом, в первую очередь на приоритетных рынках. Это страны ближнего востока, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар, Оман, а также страны Южной и Юго-Восточной Азии. Основное направление для въездного туризма — это, конечно, Китай. В общем объеме всех иностранцев, приезжающих в Россию, Китай занимает почти половину», — отметила Ломидзе.
По ее словам, в 2025 году расширился туристический сезон для въездного туризма, потому что иностранцы хотят получить неповторимые и незабываемые впечатления от поездки в Россию.
«Если до 2020-2022 года продукт в основном был направлен на ознакомление с историей нашей страны, достопримечательностями, культурой через памятники, то сейчас туристы, которые у нас приезжают, хотят получить неповторимые и незабываемые впечатления. Это стало основой того, что у нас немного расширился сезон. Это то, о чем много лет мечтали туроператоры по въездному туризму. Теперь туристы приезжают не только летом, но и зимой. Это, конечно, не те цифры: зимой приезжают менее двух миллионов человек, что очень мало для нашей страны. Но расширение сезона определенно произошло. Иностранным гостям нужны незабываемые впечатления. А наша зима такие впечатления может, безусловно, подарить», — сказала собеседница НСН.
В завершающемся 2025 году туристическая отрасль отметилась появлением свежих трендов. Наблюдается рекордный уровень спроса, при этом предпочтения российских туристов претерпевают существенные изменения. Новаторские подходы к развитию въездного туризма демонстрируют неординарные итоги.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай из-за прямых перелетов и более низкого ценника привлекают российских туристов куда больше, чем Малайзия.
