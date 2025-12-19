«Кто будет смотреть?»: Почему реестр гостевых домов не защитит туристов
Далеко не все владельцы домов готовы проходить регистрацию, да и сами отдыхающие предпочитают варианты подешевле, а не понадежнее заявил НСН Сергей Голов.
Только треть от всех гостевых домов попадут в новый реестр. Государство бессильно в этой отрасли, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН.
С 1 января 2026 года по всей стране ужесточаются требования к гостевым домам — размещаться на агрегаторах и принимать гостей смогут только те из них, которые к этой дате вошли в профильный реестр. Новое регулирование, позволяющее работать таким объектам размещения, введено пока в 18 субъектах — участниках эксперимента. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ. Голов не уверен, что новый закон что-то изменит на этом рынке.
«В этот реестр попали не все, и две трети не собираются туда. Они будут работать так, как и работали, то есть вчерную. Туроператоры просто будут работать с теми объектами, которые в реестре, а народ найдет, как выйти на владельцев таких “черных” домов. Сложность реестра в том, что у людей просто нет желания этим заниматься, никто не хочет платить налоги, никому это не нужно. А отрасли никакой реестр не поможет защитить туристов от плохих условий размещения. Все потому, что как люди искали, где будет дешевле, так и будут. Мы же не можем прийти и выселить людей из дома, где люди живут. Ну заехали туда туристы, а кто будет их там контролировать? У нас нет такого органа, который надзирательно будет за ним смотреть. Пока государство не начнет строить объекты размещения и не контролировать их самостоятельно, все так и останется», — указал он.
Ранее Голов объяснил НСН, почему не существует «Горящих туров».
