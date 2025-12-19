Только треть от всех гостевых домов попадут в новый реестр. Государство бессильно в этой отрасли, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН.



С 1 января 2026 года по всей стране ужесточаются требования к гостевым домам — размещаться на агрегаторах и принимать гостей смогут только те из них, которые к этой дате вошли в профильный реестр. Новое регулирование, позволяющее работать таким объектам размещения, введено пока в 18 субъектах — участниках эксперимента. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ. Голов не уверен, что новый закон что-то изменит на этом рынке.