Туристам в тропиках следует опасаться не только медуз, но и морских ежей, некоторых рыб и даже морских звезд, рассказал заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев в разговоре с НСН.



На пляже в Малайзии после укуса кубомедузы умер двухлетний ребенок из РФ. Причиной гибели стало токсичное отравление ядом. Эксперты считают, что это могла быть Коробчатая медуза. Она нападает на людей и наносит самые смертельные ожоги, которые могут убить человека за 4 минуты. Бритаев напомнил, что опасны в воде не только медузы.