«Только не спиртом!»: Туристов научили, что делать при укусе медузы
В тропических водах проживает целый ряд организмов, которые могут серьезно навредить человеку, заявил НСН Темир Бритаев.
Туристам в тропиках следует опасаться не только медуз, но и морских ежей, некоторых рыб и даже морских звезд, рассказал заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев в разговоре с НСН.
На пляже в Малайзии после укуса кубомедузы умер двухлетний ребенок из РФ. Причиной гибели стало токсичное отравление ядом. Эксперты считают, что это могла быть Коробчатая медуза. Она нападает на людей и наносит самые смертельные ожоги, которые могут убить человека за 4 минуты. Бритаев напомнил, что опасны в воде не только медузы.
«В тропиках есть несколько видов довольно опасных животных, в том числе кубомедузы. Лично я сталкивался с физалиями. Это тоже опасные медузы, которые могут вызывать даже смертельный исход. Наиболее опасные обитают в Атлантическом океане, но такие есть и в Тихом. Практически все туристы, когда едут в тропические воды, должны быть готовы к встрече с опасными ядовитыми животными. В нашем Приморье встречается медуза-крестовик, которая тоже вызывает очень серьезные ожоги. Но опасны не только они, например, на коралловых рифах, которые любят дайверы, обитают ядовитые морские звезды, например, вид терновый венец. Еще есть морские ежи-токсопнеустес. У них токсичные ножки, которые вызывают очень серьезные повреждения. Есть еще и рыба-камень, которую можно не заметить в воде, и напороться на ее ядовитую иглу. К счастью, на оборудованных пляжах они встречаются нечасто», — отметил он.
Ученый добавил, что надо сделать в первую очередь при укусе медузы, чтобы обезопасить себя.
«При ожоге необходимо смыть остатки щупалец уксусом. Щупальца кубомедуз содержат нематоцисты (стрекательные клетки), которые не сработали при первом контакте. Уксус не дает им "выстрелить" и выделять дополнительный яд. Нужно лить уксус на место ожога не менее 30 секунд. Тереть рану нельзя, это активирует стрекательные клетки. Важно не промывать ее пресной водой или спиртом, это тоже заставит оставшиеся стрекательные клетки выбросить яд. После промывки уксусом можно аккуратно удалить видимые остатки щупалец пинцетом или надеть перчатки и осторожно снять их. Не делайте это голыми руками. Опустите пораженный участок в горячую воду (терпимую для кожи, около 45°C) на 20-45 минут. После этого надо сразу же идти к врачу. Он может назначить обезболивающие и противоаллергические мази или антитоксические сыворотки. Яд кубомедуз одновременно воздействует на нервную систему, вызывая паралич, останавливает сердце и разрушает клетки кожи. Ночью они поднимаются в толщу воды, а днем держатся у дна, поэтому это важно знать любителям ночных купаний», — посоветовал он.
Ранее Бритаев рассказал НСН, кто находится в зоне риска быть ужаленным медузой.
