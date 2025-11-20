Нонна Гришаева развеяла стереотипы о кино и назвала любимых рокеров

«День радио» и «День выборов» являются знаковыми фильмами, но любимые роли – другие, сказала в эфире НСН Нонна Гришаева, похвалив творчество Сургановой и объяснив разницу между юмором Цыпкина и «Квартета И».

1

Музыка: От «Пикника» до «Снайперов»

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Нонна Гришаева в интервью НСН рассказала, что ее любовь к русскому року началась с «Пикника», а также объяснила разницу между знаковыми и любимыми фильмами.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Ближайшие выходные в двух столицах будут насыщены интересными концертами. Московских фанатов порадуют Вячеслав Бутусов, Сергей Шнуров и Сергей Галанин, а Санкт-Петербург зажгут «Чайф» и «Кипелов».

«Звери» выступят в Оренбурге, Светлана Сурганова отправится в Омск, «Ария» - в Брянск, а «КняZz» – в Набережные Челны.

Нонна Гришаева отметила, что давно любит группу «Пикник» и творчество Светланы Сургановой (на фото).

«Что касается рока, особенно русского рока, я всегда его любила. С тех пор, как я еще 30 лет назад познакомилась с НАШИм Радио, я слушаю русский рок, наверное, даже раньше. Я еще в Одессе, будучи подростком, полюбила группу «Пикник». Все слушали «Ласковый май», а я слушала «Пикник» и Витю Цоя. Потом, уже позже мне очень нравилось творчество Земфиры (признана в РФ иноагентом – прим. НСН) и «Ночных снайперов». Когда они распались, я продолжила слушать и прямо очень полюбила Светлану Сурганову и группу «Сурганова и Оркестр». У меня в машине в течение 10 лет один саундтрек, это музыка Светы», - рассказала актриса.

При этом она призналась, что пока не планирует создавать собственную группу, хоть и выступает.

«Свою группу мне создавать никогда не хотелось при том, что я всю жизнь работаю с живыми музыкантами. Например, у нас с есть совместный репертуар и песни с группой «Замотаев Бэнд». Также у меня проходят целые сольные концерты вместе с оркестром Андрея Балина. Я очень люблю работать с живыми музыкантами, но создавать отдельную группу – наверное, это уже перебор», - разъяснила Гришаева.
2

Театр: Цыпкин и «Квартет»

По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Сказки для взрослых» в Театре «Модерн», «Пролётный гусь» в МХТ имени Чехова и «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина. Театралов Петербурга привлекла «Фальшивая нота», а в Сочи идут на «Алису в стране чудес».

Нонна Гришаева, объяснила, чем отличается юмор Цыпкина и «Квартета И» (на фото).

«Я не могу назвать совсем одинаковыми жанрами работу с «Квартетом И» и с Александром Цыпкиным, Саша пишет замечательные пьесы, которые ставятся в театре, а у ребят из «Квартета И» более специфическая история – они пишут для себя и под себя. Это безусловно похожие жанры, но они отличаются», - отметила актриса.

Гришаева, являющаяся художественным руководителем Театра РОСТА, также рассказала о своих ближайших спектаклях.

«23 ноября я буду в Питере с мюзиклом «Дунаевские. Двойной портрет». Дальше мы будем в Перми на гастролях со спектаклем «Пять вечеров». В декабре в нашем театре состоится премьера пьесы «Дорога» в постановке Екатерины Симоновой, это музыкальный спектакль о событиях на Донбассе. Еще одной премьерой станет новый детский новогодний спектакль «Новый год в стране букв» режиссера Рамазана Шахбанова, который поставил спектакли «Неизвестный солдат» и «Пацаны». В начале декабря я буду участвовать в «Киноконцерте» совместно с Гошей Куценко и другими звездами. Кроме того, 19 декабря в Театре эстрады состоится концерт, посвященный юбилею Людмилы Гурченко, с участием большого количества известных актеров и музыкантов», - пригласила актриса. 
3

Кино: «Авиатор» и загадка «Дочек»

Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Егора Кончаловского «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина с участием Евгения Стычкина и Константина Хабенского.

На российские экраны также выйдет триллер «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем, а детей порадуют сказка «Маша и Медведи» и мультфильм Константина Бронзита «На выброс».

Недавно вышедший фильм с Нонной Гришаевой «Папины дочки. Мама вернулась» собрал в прокате уже почти 850 млн рублей. Актриса отметила, что главное здесь не деньги, а благодарность людей.

«Почему мне должно быть важно, сколько заработают «Папины дочки»? Главное, что этот проект столько лет популярен и пользуется успехом. Сначала меня коробило, а сейчас я уже привыкла к фразам: «спасибо вам за детство», «я вырос на вашем сериале» и так далее. Раз люди благодарят, значит это нужно. Для меня до сих пор загадка, почему этот проект такой популярный, но видимо все не зря, раз люди говорят спасибо», - подчеркнула Гришаева.

Она также назвала главные картины в своей кинокарьере.

«Знаковые картины и любимые – совсем разные. Знаковые – это, наверное, «День радио» и «День выборов», а любимые – «Мужчина с гарантией» и два сериала, в которых мне удалось сыграть совершенно необычные образы – это «Служу Советскому Союзу» и «Непридуманная жизнь». Эти роли для меня любимые и самые дорогие», - заключила собеседница НСН.

***

«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Насыщенных вам выходных!

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноТеатрАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры