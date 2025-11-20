Нонна Гришаева развеяла стереотипы о кино и назвала любимых рокеров
«День радио» и «День выборов» являются знаковыми фильмами, но любимые роли – другие, сказала в эфире НСН Нонна Гришаева, похвалив творчество Сургановой и объяснив разницу между юмором Цыпкина и «Квартета И».
Музыка: От «Пикника» до «Снайперов»
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Нонна Гришаева в интервью НСН рассказала, что ее любовь к русскому року началась с «Пикника», а также объяснила разницу между знаковыми и любимыми фильмами.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Ближайшие выходные в двух столицах будут насыщены интересными концертами. Московских фанатов порадуют Вячеслав Бутусов, Сергей Шнуров и Сергей Галанин, а Санкт-Петербург зажгут «Чайф» и «Кипелов».
«Звери» выступят в Оренбурге, Светлана Сурганова отправится в Омск, «Ария» - в Брянск, а «КняZz» – в Набережные Челны.
Нонна Гришаева отметила, что давно любит группу «Пикник» и творчество Светланы Сургановой (на фото).
«Что касается рока, особенно русского рока, я всегда его любила. С тех пор, как я еще 30 лет назад познакомилась с НАШИм Радио, я слушаю русский рок, наверное, даже раньше. Я еще в Одессе, будучи подростком, полюбила группу «Пикник». Все слушали «Ласковый май», а я слушала «Пикник» и Витю Цоя. Потом, уже позже мне очень нравилось творчество Земфиры (признана в РФ иноагентом – прим. НСН) и «Ночных снайперов». Когда они распались, я продолжила слушать и прямо очень полюбила Светлану Сурганову и группу «Сурганова и Оркестр». У меня в машине в течение 10 лет один саундтрек, это музыка Светы», - рассказала актриса.
При этом она призналась, что пока не планирует создавать собственную группу, хоть и выступает.
«Свою группу мне создавать никогда не хотелось при том, что я всю жизнь работаю с живыми музыкантами. Например, у нас с есть совместный репертуар и песни с группой «Замотаев Бэнд». Также у меня проходят целые сольные концерты вместе с оркестром Андрея Балина. Я очень люблю работать с живыми музыкантами, но создавать отдельную группу – наверное, это уже перебор», - разъяснила Гришаева.
Театр: Цыпкин и «Квартет»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Сказки для взрослых» в Театре «Модерн», «Пролётный гусь» в МХТ имени Чехова и «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина. Театралов Петербурга привлекла «Фальшивая нота», а в Сочи идут на «Алису в стране чудес».
Нонна Гришаева, объяснила, чем отличается юмор Цыпкина и «Квартета И» (на фото).
«Я не могу назвать совсем одинаковыми жанрами работу с «Квартетом И» и с Александром Цыпкиным, Саша пишет замечательные пьесы, которые ставятся в театре, а у ребят из «Квартета И» более специфическая история – они пишут для себя и под себя. Это безусловно похожие жанры, но они отличаются», - отметила актриса.
Гришаева, являющаяся художественным руководителем Театра РОСТА, также рассказала о своих ближайших спектаклях.
«23 ноября я буду в Питере с мюзиклом «Дунаевские. Двойной портрет». Дальше мы будем в Перми на гастролях со спектаклем «Пять вечеров». В декабре в нашем театре состоится премьера пьесы «Дорога» в постановке Екатерины Симоновой, это музыкальный спектакль о событиях на Донбассе. Еще одной премьерой станет новый детский новогодний спектакль «Новый год в стране букв» режиссера Рамазана Шахбанова, который поставил спектакли «Неизвестный солдат» и «Пацаны». В начале декабря я буду участвовать в «Киноконцерте» совместно с Гошей Куценко и другими звездами. Кроме того, 19 декабря в Театре эстрады состоится концерт, посвященный юбилею Людмилы Гурченко, с участием большого количества известных актеров и музыкантов», - пригласила актриса.
Кино: «Авиатор» и загадка «Дочек»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Егора Кончаловского «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина с участием Евгения Стычкина и Константина Хабенского.
На российские экраны также выйдет триллер «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем, а детей порадуют сказка «Маша и Медведи» и мультфильм Константина Бронзита «На выброс».
Недавно вышедший фильм с Нонной Гришаевой «Папины дочки. Мама вернулась» собрал в прокате уже почти 850 млн рублей. Актриса отметила, что главное здесь не деньги, а благодарность людей.
«Почему мне должно быть важно, сколько заработают «Папины дочки»? Главное, что этот проект столько лет популярен и пользуется успехом. Сначала меня коробило, а сейчас я уже привыкла к фразам: «спасибо вам за детство», «я вырос на вашем сериале» и так далее. Раз люди благодарят, значит это нужно. Для меня до сих пор загадка, почему этот проект такой популярный, но видимо все не зря, раз люди говорят спасибо», - подчеркнула Гришаева.
Она также назвала главные картины в своей кинокарьере.
«Знаковые картины и любимые – совсем разные. Знаковые – это, наверное, «День радио» и «День выборов», а любимые – «Мужчина с гарантией» и два сериала, в которых мне удалось сыграть совершенно необычные образы – это «Служу Советскому Союзу» и «Непридуманная жизнь». Эти роли для меня любимые и самые дорогие», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нонна Гришаева развеяла стереотипы о кино и назвала любимых рокеров
- Политолог объяснил, почему Польша хочет выйти из Евросоюза
- Россиян призвали не врать при вызове скорой помощи
- ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-а коррупционного скандала
- Ученый заверил, что гигантский «царь-протуберанец» не опасен
- Представительница России на «Мисс Вселенная» покажет родную культуру
- Россия и Китай провели консультации по вопросам ПРО
- В России заявили о наработках по автоматизации экзаменов на права
- Россиянам рассказали, как выгодно провести корпоратив в 2025 году
- «Только не спиртом!»: Туристов научили, что делать при укусе медузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru