Нонна Гришаева развеяла стереотипы о кино и назвала любимых рокеров

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Нонна Гришаева в интервью НСН рассказала, что ее любовь к русскому року началась с «Пикника», а также объяснила разницу между знаковыми и любимыми фильмами.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Ближайшие выходные в двух столицах будут насыщены интересными концертами. Московских фанатов порадуют Вячеслав Бутусов, Сергей Шнуров и Сергей Галанин, а Санкт-Петербург зажгут «Чайф» и «Кипелов».

«Звери» выступят в Оренбурге, Светлана Сурганова отправится в Омск, «Ария» - в Брянск, а «КняZz» – в Набережные Челны.

Нонна Гришаева отметила, что давно любит группу «Пикник» и творчество Светланы Сургановой (на фото).

«Что касается рока, особенно русского рока, я всегда его любила. С тех пор, как я еще 30 лет назад познакомилась с НАШИм Радио, я слушаю русский рок, наверное, даже раньше. Я еще в Одессе, будучи подростком, полюбила группу «Пикник». Все слушали «Ласковый май», а я слушала «Пикник» и Витю Цоя. Потом, уже позже мне очень нравилось творчество Земфиры (признана в РФ иноагентом – прим. НСН) и «Ночных снайперов». Когда они распались, я продолжила слушать и прямо очень полюбила Светлану Сурганову и группу «Сурганова и Оркестр». У меня в машине в течение 10 лет один саундтрек, это музыка Светы», - рассказала актриса.

При этом она призналась, что пока не планирует создавать собственную группу, хоть и выступает.

«Свою группу мне создавать никогда не хотелось при том, что я всю жизнь работаю с живыми музыкантами. Например, у нас с есть совместный репертуар и песни с группой «Замотаев Бэнд». Также у меня проходят целые сольные концерты вместе с оркестром Андрея Балина. Я очень люблю работать с живыми музыкантами, но создавать отдельную группу – наверное, это уже перебор», - разъяснила Гришаева.

