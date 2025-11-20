«Турецкие СМИ выдали инсайдерскую информацию, что это может быть ответом на действия властей Кубани. Однако официальных комментариев на этот счет нет. Проблему надо решать в любом случае. Пока неизвестно, как будет сформировано дальнейшее расписание круизов с учетом данной ситуации. Делается все возможное, чтобы на судне было комфортное пребывание. В Astoria Grande уже заявили, что ситуация не повлияет на последующие заходы в Стамбул», - отметила собеседница НСН.

Представитель «Турпомощи» обратила внимание, что туристам важно позаботиться о компенсации.

«Компания, думаю, вернет деньги за экскурсии, которые должны были быть по программе, выплатит компенсацию. Нашим туристам важно сохранять все чеки, если были дополнительные расходы на лайнере, если потеряли билеты на стыковочные рейсы, все это надо будет зафиксировать, чтобы получить компенсацию в полном объеме. Такая ситуация бывает. В нынешним нестабильных глобальных политических реалиях я бы посоветовала рассмотреть какие-то другие варианты, направления, куда у нас также ходят круизные суда», - заключила Мария Гусева.