Александру Кокорину предрекли повторение судьбы Михаила Ефремова

Как пишет RT, недалеко от стадиона ЦСКА в Москве принадлежащая футболисту машина BMW едва не сбила двух женщин, переходивших дорогу. При этом иномарка не стала останавливаться. Отмечается, что в итоге был выписан штраф в размере 1 500 рублей.

Комментируя данный инцидент, Сильвестри указал, что «безнаказанность порождает беззаконие».

«Не исключаю, что Кокорин повторит судьбу Ефремова... если будет продолжать совершать правонарушения... убежден, что всё так и продолжится», — заключил юрист.

Ранее футболист «Ливерпуля» Диогу Жота, а также его младший брат Андре, погибли в Испании в результате ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

