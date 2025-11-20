Россиянам объяснили, когда лучше присоединять отпуск к новогодним праздникам
Присоединять отпуск к новогодним праздникам, с экономической точки зрения, лучше в декабре. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он указал, что если в 2025 году взять отпуск с 17 по 30 декабря, то, с учётом новогодних каникул, можно будет отдыхать почти месяц и затем трудиться ещё 12 дней января. При зарплате в 80 тысяч рублей в месяц и среднем дневной заработке в 2 500 рублей, человек получит 35 тысяч рублей отпускных и около 43,6 тысячи рублей в качестве январской зарплаты.
В случае, если взять отпуск с 12 по 25 января, то отпускные составят те же 35 тысяч рублей, однако зарплата за пять оставшихся рабочих дней января составит около 26,7 тысячи рублей.
«Общая сумма выплат при отпуске в декабре составит 78,6 тысячи рублей, а если отдыхать в январе - 61,7 тысячи рублей. То есть выгоднее брать отпуск в декабре», - заключил эксперт.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что туристы вправе требовать возмещение расходов только за ту часть отдыха, которая не была реализована.
