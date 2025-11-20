ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-а коррупционного скандала
20 ноября 202517:34
Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, несмотря на коррупционный скандал. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Он уточнил, что в 2026 году объём такой поддержки составит порядка 12 млрд евро.
«Мы стоим на стороне Украины... мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку», — заключил немецкий министр.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости усиления борьбы с коррупцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
