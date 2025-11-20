ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-а коррупционного скандала

Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, несмотря на коррупционный скандал. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Песков: Коррупционный скандал на Украине не останется без последствий

Он уточнил, что в 2026 году объём такой поддержки составит порядка 12 млрд евро.

«Мы стоим на стороне Украины... мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку», — заключил немецкий министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости усиления борьбы с коррупцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры