Генпрокуратура: Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали в зону СВО

В ведомстве указали, что за повторное управлении автомобилем в состоянии опьянения было конфисковано более 33 тысяч единиц транспорта, из низ более 5,5 тысяч машин передали в зону СВО, 146 единиц - на развитие новых регионов, ещё 19 - в МЧС.

«По итогам 2024 года такой вид преступлений, как «нетрезвое вождение», сократился на 15 %. В текущем году тенденция снижения продолжается», - говорится в собщении.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил «Радиоточке НСН»,что для того, чтобы искоренить автоподставщиков, необходимо приравнять это преступление к терроризму и покушению на убийство.

