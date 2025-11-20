Генпрокуратура: Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали в зону СВО
В России за два с половиной года была обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или без прав. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что за повторное управлении автомобилем в состоянии опьянения было конфисковано более 33 тысяч единиц транспорта, из низ более 5,5 тысяч машин передали в зону СВО, 146 единиц - на развитие новых регионов, ещё 19 - в МЧС.
«По итогам 2024 года такой вид преступлений, как «нетрезвое вождение», сократился на 15 %. В текущем году тенденция снижения продолжается», - говорится в собщении.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил «Радиоточке НСН»,что для того, чтобы искоренить автоподставщиков, необходимо приравнять это преступление к терроризму и покушению на убийство.
