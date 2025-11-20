Россиян призвали не врать при вызове скорой помощи

Он указал, что не нужно выдумывать ложные симптомы или говорить, что челове находится при смерти, если это не соответствует действительности. Также не стоит выдавать взрослого человека за ребёнка, так как на вызов к детям выезжает педиатрическая бригада.

«Любые ложные сведения только ухудшат ситуацию и точно не помогут спасению жизни человека», – подчеркнул Васильев.

Эксперт добавил, что необходимо максимально точно описать симптомы или жалобы пострадавшего диспетчеру, а также чётко следовать его инструкциям, если человеку требуется помощь.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) был признан лидером по доступности и качеству медицинской помощи в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

