Малыш из России попал в больницу после укуса медузы в Малайзии
Двухлетний мальчик из России попал в больницу после укуса кубомедузы на малайзийском острове Лангкави. Об этом сообщает New Straits Times.
Предположительно инцидент произошел около 7 утра, когда малыш играл в воде со своей семьей. Ребёнок получил серьёзный ожог и оказался в критическом состоянии. Медики ввели ему противоядие, доставленное из соседнего штата. Сейчас он в реанимации.
Яд кубомедузы, обитающей в тропических и субтропических водах, смертельно опасен для человека. После ЧП спасатели острова усилили патрулирование пляжей и призвали туристов соблюдать осторожность.
Ранее туристку из Иркутска чудом спасли после встречи с медузой-морской осой на популярном пляже вьетнамского острова Фукуок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Масси: В неопубликованных файлах Эпштейна есть 20 новых имён знаменитостей
- СМИ: Группа Reflex застряла в Коми из-за отмен рейсов «ЮТэйр»
- Российская актриса пожаловалась на недочеты в новой квартире
- Малыш из России попал в больницу после укуса медузы в Малайзии
- СМИ: В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой
- Два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном
- Штрафы по 35 статьям УК РФ за экономические преступления вырастут в 1,5-5 раз
- СМИ: Россияне потеряли элитные квартиры в Египте, купленные более 15 лет назад
- ФСБ: «Купол Донбасса» отразил сотни атак ВСУ за неделю
- СМИ: Гонорар Дмитрия Диброва вырос вдвое после утечки скандального видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru