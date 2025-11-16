Малыш из России попал в больницу после укуса медузы в Малайзии

Двухлетний мальчик из России попал в больницу после укуса кубомедузы на малайзийском острове Лангкави. Об этом сообщает New Straits Times.

Россиянам рассказали, как защититься от токсичных медуз в отпуске

Предположительно инцидент произошел около 7 утра, когда малыш играл в воде со своей семьей. Ребёнок получил серьёзный ожог и оказался в критическом состоянии. Медики ввели ему противоядие, доставленное из соседнего штата. Сейчас он в реанимации.

Яд кубомедузы, обитающей в тропических и субтропических водах, смертельно опасен для человека. После ЧП спасатели острова усилили патрулирование пляжей и призвали туристов соблюдать осторожность.

Ранее туристку из Иркутска чудом спасли после встречи с медузой-морской осой на популярном пляже вьетнамского острова Фукуок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

