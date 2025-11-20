Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями

Совет ЕС добавил 10 физлиц в список санкций за нарушения прав человека в РФ

Рустем Умеров вернулся на Украину

Недопуск круизного лайнера Astoria Grande с россиянами в Стамбул может быть связан с похожей ситуацией с паром в Сочи

Доля россиян без сбережений достигла 65%

Немецкий киносоюз лишил медалей 14 актеров и режиссеров за связи с нацистами