Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями
Новые санкции, которыми угрожают сенаторы США, не заставят Россию прогнуться. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В интервью журналу «Международная жизнь», что против России можно вводить сколько угодно санкций - она продолжит действовать, «сообразуясь исключительно со своими национальными интересами».
«Экономика России выстояла, и она будет стоять дальше», - заключил замминистра.
Ранее в Сенате США рассказали, что американский президент Дональд Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
