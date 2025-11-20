Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями

Новые санкции, которыми угрожают сенаторы США, не заставят Россию прогнуться. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Песков: Санкции США за сотрудничество с РФ не повлияют на ШОС

В интервью журналу «Международная жизнь», что против России можно вводить сколько угодно санкций - она продолжит действовать, «сообразуясь исключительно со своими национальными интересами».

«Экономика России выстояла, и она будет стоять дальше», - заключил замминистра.

Ранее в Сенате США рассказали, что американский президент Дональд Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
