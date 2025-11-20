Политолог объяснил, почему Польша хочет выйти из Евросоюза

Уже 10 лет поляки думают о том, чтобы покинуть ЕС, но у них не получится, заявил НСН Александр Асафов.

Польше не удастся выйти из Евросоюза, несмотря на желания простых поляков, рассказал политолог Александр Асафов в беседе с НСН.

Президент Польши Кароль Навроцкий готовит почву для выхода страны из ЕС, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский. Его слова привело издание Rzeczpospolita. Асафова не удивили такие разговоры.

«Тема PolExit, то есть процесс аналогичного Brexit обсуждается уже около 10 лет. Эту дискуссию поднимают представители партии “Право и справедливость”. Президент Навроцкий плоть от плоти своей политической партии, а это является одним из основных содержательных тезисов. Он с ним солидарен. Может быть, не в таких жестких выражениях, но в Польше уже вполне ясно высказывались по поводу того, что им значительно ближе по политическим убеждениям и взглядам американцы, а не Брюссель. С учетом изменений в польских элитах, эта тема обретает новую актуальность, но вероятность реального выхода из ЕС остается довольно низкой. В польском обществе действительно есть такой запрос, но вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, отодвигают этот вопрос на задний план», — подчеркнул он.

ФОТО: ТАСС / dpa
