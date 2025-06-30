Туристку из Иркутска чудом спасли после встречи с медузой-морской осой на популярном пляже вьетнамского острова Фукуок, пишет «АиФ-Иркутск». Морская оса - одна из самых опасных медуз в мире. Российские туристы, среди которых оказался врач, спасли девушку. Ей делали искусственное дыхание в течение 20 минут, пока она не начала подавать признаки жизни. Затем Марину экстренно доставили в местный госпиталь, где врачи 8 часов проводили реанимационные мероприятия. Касумян отметил, что для Вьетнама это обычное дело.

«Я сам был во Вьетнаме, меня самого жалила эта медуза. Это частая история, не только во Вьетнаме, также и в Средиземном море, где Майорка и другие курортные зоны. Там очень серьезно жалят медузы. Это такое резкое жжение мгновенно ощущает человек. Первое впечатление – это будто попал в крапиву. И это ощущение не проходит быстро, долго держится, след остается на теле красный, держится несколько дней. В таком случае помогает лимон или лайм, это снимает боль и воспаление на коже. Могут быть и индивидуальные особенности у человека, тогда это еще опаснее. Медуз очень много, даже в Черном море у нас много медуз, но угроз для человека от них все-таки меньше. На экзотических курортах больше медуз с опасными токсинами», - рассказал он.

По его словам, главная опасность медуз заключается в том, что их практически невозможно разглядеть в воде.

«Медузы бывают самые разные, они обычно небольшие по размеру. Во Вьетнаме диаметр примерно пять сантиметров, но очень длинные нити у медуз. Там содержатся клетки, которые при соприкосновении выстреливают нить, на конце которой находится, грубо говоря, флакончик с сильным действующим веществом. Когда человек плывет, он медузу не видит, потому что она прозрачная, разглядеть невозможно, а эффект сильнейший. Если это несколько медуз, и они значительную поверхность часть тела обрабатывают, может быть и аллергия», - добавил собеседник НСН.

Ранее на популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

