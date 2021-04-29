«Это шанс!» «Нашествие» привлечет туристов в Серпухов
Подмосковный регион станет гораздо популярнее для путешественников в связи с проведением легендарного рок-фестиваля, уверены представители туриндустрии.
Серпухов вошел в топ-10 популярных направлений на фоне известия о том, что с 30 июля по 1 августа в городе состоится рок-фестиваль «Нашествие».
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, что фестиваль станет для Серпухова шансом заявить о себе и показать регион с лучшей стороны гостям, приезжающим из разных концов России.
«Популярность региона связана, прежде всего, с событийными мероприятиями, проведением фестиваля "Нашествие" и других мероприятий. И этим привлекают. Хотя для того, чтобы бронирования шли системно, нужно иметь и объекты показа, и маршруты. Это делает интерес к региону устойчивым. Я думаю, это шанс для Серпухова заявить о себе и помимо событийных мероприятий развивать и другие направления, в том числе, и промышленный туризм, и культурно-познавательный, но лучше всего это делать, конечно, в комплексном продукте», - отметил он.
Юрий Барзыкин выразил уверенность, что организаторы учтут опыт предыдущих фестивалей, и регион справится с проведением масштабного мероприятия.
«Если говорить о бронировании на майские праздники, то в основном они связаны с отдыхом, досугом, лечебно-оздоровительным туризмом. Практически все майские даты уже проданы. Каждый этап дает хорошую платформу для будущего развития. Они будут определять и необходимость, и достаточность, но все это будет в дальнейшем использоваться. Серпухов справится, думаю. Организаторы учтут опыт предыдущих фестивалей, инфраструктуру, логистику, время. Думаю, не будет особых проблем», - заявил он.
В свою очередь почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН отметил, что проведение фестиваля «Нашествие» существенно добавит популярности Серпухову как туристическому направлению Подмосковья.
«Растет спрос на бронирования с экскурсионными целями, в том числе, городов Подмосковья. И вообще в Центральной России. За последние годы Серпухов чрезвычайно преобразился и стал, несомненно, туристически привлекательным. Он находится в числе направлений, интерес к которым растет. А проведение фестиваля "Нашествие", конечно, добавит ему популярности и сделает это направление не только экскурсионным, но и событийным. Тем более, что "Нашествие" собирает гостей со всех концов и является одним из самых массовых мероприятий в событийном туристском календаре страны», - рассказал он.
Накануне стало известно, что музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет в подмосковном городе Серпухов. Мероприятие продлится с 30 июля по 1 августа. Организаторы заявляют, что фестиваль станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после тяжелого года пандемии.
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