«Это шанс!» «Нашествие» привлечет туристов в Серпухов

Серпухов вошел в топ-10 популярных направлений на фоне известия о том, что с 30 июля по 1 августа в городе состоится рок-фестиваль «Нашествие».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, что фестиваль станет для Серпухова шансом заявить о себе и показать регион с лучшей стороны гостям, приезжающим из разных концов России.

«Популярность региона связана, прежде всего, с событийными мероприятиями, проведением фестиваля "Нашествие" и других мероприятий. И этим привлекают. Хотя для того, чтобы бронирования шли системно, нужно иметь и объекты показа, и маршруты. Это делает интерес к региону устойчивым. Я думаю, это шанс для Серпухова заявить о себе и помимо событийных мероприятий развивать и другие направления, в том числе, и промышленный туризм, и культурно-познавательный, но лучше всего это делать, конечно, в комплексном продукте», - отметил он.