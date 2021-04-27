Макаревич: Переезд «Нашествия» в Серпухов - это праздник!
Андрей Макаревич в интервью НСН поздравил любителей живой музыки с «Главным приключением года», которое в этом году станет ближе к Москве на 50 км.
«Нашествие» в 2021 году состоится в подмосковном Серпухове 30,31 июля и 1 августа. Об этом сегодня заявил оргкомитет фестиваля.
В интервью НСН лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич поздравил всех поклонников живой музыки с «Главным приключением года».
«"Нашествие" - это действительно праздник! Все уже начинают с ума сходить от этих результатов пандемии, не всегда логичных, на мой взгляд. И очень хорошо, что будет возможность наконец-то послушать живую музыку в том виде, в котором ее следует слушать, в тех масштабах, и я надеюсь, с тем настроением. Это очень хорошая новость!» - отметил он.
Говоря о новом месте проведения «Нашествия», Макаревич обратил внимание на профессионализм организаторов опенэйра и признал, что найти площадку для такого крупного мероприятия достаточно сложно.
«Я верю в профессионализм организаторов, у них большой опыт. На самом деле, очень непросто найти поле для такого фестиваля, чтобы оно было обеспечено и электричеством, и подъездами, и парковками, и не мешало людям, которые живут вокруг. Это все очень непростая история, поэтому так далеко от Москвы и проводился фестиваль. Но если организаторы нашли место ближе, это очень хорошо!» - считает Макаревич.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях.
Билеты на фестиваль и подробную информацию можно найти на официальном сайте «Главного приключения года».
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