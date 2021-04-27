«Стало гораздо удобнее!» Кортнев рад переезду «Нашествия» в Серпухов

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" оценил новое место проведения «Главного приключения года».

«Я не думаю, что эти изменения могут внести какие-то серьезные коррективы в посещаемость фестиваля. На «Нашествие» всегда съезжались люди со всей России и сопредельных государств, очень много людей приезжали из Петербурга. Для москвичей, да, «Нашествие» станет удобнее, и это тоже хорошо!» - сказал он.

По мнению музыканта, даты для фестиваля выбраны очень удачно.

«Даты тоже симпатичные и даже привычные для «Нашествия». Как вы знаете, фестиваль иногда и в начале августа проходил, иногда в конце июля. Желаю «Нашествию» огромного успеха! И мы, группа «Несчастный случай», обязательно туда поедем», - уточнил Кортнев.

В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях. Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».

