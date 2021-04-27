«Стало гораздо удобнее!» Кортнев рад переезду «Нашествия» в Серпухов
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью НСН оценил новую локацию фестиваля.
Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" оценил новое место проведения «Главного приключения года».
«Я не думаю, что эти изменения могут внести какие-то серьезные коррективы в посещаемость фестиваля. На «Нашествие» всегда съезжались люди со всей России и сопредельных государств, очень много людей приезжали из Петербурга. Для москвичей, да, «Нашествие» станет удобнее, и это тоже хорошо!» - сказал он.
По мнению музыканта, даты для фестиваля выбраны очень удачно.
«Даты тоже симпатичные и даже привычные для «Нашествия». Как вы знаете, фестиваль иногда и в начале августа проходил, иногда в конце июля. Желаю «Нашествию» огромного успеха! И мы, группа «Несчастный случай», обязательно туда поедем», - уточнил Кортнев.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях. Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- «Стало гораздо удобнее!» Кортнев рад переезду «Нашествия» в Серпухов
- ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации в России
- Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом
- ВОЗ сообщила об устойчивости индийского штамма COVID-19 к антителам
- В России зарегистрирован торговый знак «Петров и Баширов»
- Крейсер «Москва» вышел в Черное море навстречу американскому кораблю
- Центробанк дал рекомендации по работе банков на майских праздниках
- «Слот» готов бежать за «Нашествием» хоть на край света, а не только в Серпухов
- «До скорой встречи!» Louna о фестивале «Нашествие»
- Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru