Серпухов вошел в десятку самых популярных направлений бронирования

Город Серпухов Московской области вошел в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов на лето. Это следует из статистики TVIL.RU.

«НАШЕСТВИЕ» объявляет лето перемен!

Кроме Серпухова в топ вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ростовская область, Карелия, Алтай и Абхазия. По данным TVIL.RU, туристы бронируют апартаменты от 2 до 14 ночей. На проживание обычно уходит от 2 до 5,3 тысяч в сутки.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет в подмосковном городе Серпухов. Он продлится с 30 июля по 1 августа. Управляющая фестивалем Евгения Киселева рассказала НСН, что фестиваль станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после тяжелого года пандемии.

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ФОТО: НАШЕ Радио
ТЕГИ:ТуризмОтелиФестивальНашествие
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