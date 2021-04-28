Серпухов вошел в десятку самых популярных направлений бронирования
Город Серпухов Московской области вошел в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов на лето. Это следует из статистики TVIL.RU.
Кроме Серпухова в топ вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ростовская область, Карелия, Алтай и Абхазия. По данным TVIL.RU, туристы бронируют апартаменты от 2 до 14 ночей. На проживание обычно уходит от 2 до 5,3 тысяч в сутки.
Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет в подмосковном городе Серпухов. Он продлится с 30 июля по 1 августа. Управляющая фестивалем Евгения Киселева рассказала НСН, что фестиваль станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после тяжелого года пандемии.
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