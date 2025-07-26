«Экзотика для москвичей»: В отрасли оценили перспективы туров в КНДР

«Если мы говорим про Москву — то это не самый ближний курорт. В первую очередь, он будет интересен нашим гражданам, которые проживают на Дальнем Востоке. Потому что из Владивостока туда удобно добираться, они неплохо знают это направление, многие даже там были еще в доковидные времена. Для москвичей это, скорее всего, какая-то экзотика. Я пока не очень уверен, что кто-то будет ездить в Северную Корею на пляжи как в Турцию два раза в год, но почему бы и нет. Это интересно для тех, кто уже много, где был, в то время, когда для россиян закрыта практически вся Европа, нет прямого авиасообщения. В России есть большая диаспора этнических корейцев. Для них это еще более интересно. У нас есть люди, которые изучают корейский язык. Но превращения этого курорта в массовый (для поездок россиян – прим. НСН) я пока не вижу. Плюс инфраструктура этого курорта еще несильно развита», - отметил он.

При этом гендиректор турфирмы считает, что россияне не выберут курорты Северной Кореи для своих первых путешествий, к тому же тур туда, по его словам, будет стоить недешево.