Российские туристы стали чаще посещать Японию после упрощения визового режима, но лучше всего прилетать в страну весной, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в разговоре с НСН.

По опубликованным на этой неделе данным Японской национальной туристической организации (JNTO), турпоток в страну из России вырос более чем вдвое с января по июнь 2025 года. Эксперт связал этот факт с упрощением визового контроля.