«В Геленджике самая высокая загрузка в Краснодарском крае, принять всех желающих он не сможет. При этом в Геленджике очень мало отелей, в пять-шесть раз меньше, чем в Сочи, и в три-четыре раза меньше, чем в Анапе, и даже вдвое меньше, чем в Туапсинском районе. Открытие аэропорта Геленджика сработает не ради отдыхающих, а для жителей того же Новороссийска, Анапы, Краснодара, потому что этот аэропорт намного ближе находится, чем воздушная гавань в Сочи», — сказал Мкртчян.

Собеседник НСН отметил, что цены в отелях в Геленджике порой даже выше, чем в Сочи.

«Из-за того, что в Геленджике отелей намного меньше, они более высокого ценового уровня, там дешевле, чем в Сочи, не может быть по определению. Геленджик — это относительно небольшая бухта, расположенная полукольцом между мысами Толстый и Тонкий, и вдоль нее в несколько рядов идут отели, а дальше уже идут горы. Это не Анапа, где можно строить отели на 8-10 га. В Геленджике вы не найдете ни одного отеля площадью 8 га и больше. Ценовой войны, как в Анапе, там никогда не будет. Средний ценовой уровень в Геленджике — примерно как в Сочи, иногда даже выше», — добавил эксперт.

В заключение Мкртчян предрек массовое закрытие гостевых домов и мини-отелей в Краснодарском крае.

«С 1 сентября 2025 года в Краснодарском крае будет действовать реестр неучтенного жилья, надо будет вставать на учет, а с 1 января 2026 года нужно будет платить налоги. Поэтому мы предрекаем, что многие жители побоятся “левачить” и закроются. Сейчас никто не скажет, сколько открыто гостевых домов или мини-отелей в Краснодарском крае», — подытожил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что спрос на отдых в Сочи в 2025 году превысил показатели предыдущего года на 5-6%, при этом особенно популярным в этом году будет автотуризм из-за дороговизны авиационных и железнодорожных билетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

