«Золотая корона» возобновила денежные переводы из России в Грузию
Система «Золотая корона» возобновила денежные переводы из России в Грузию. Об этом сообщает ТАСС.
Переводы в ряд стран, в том числе Грузию, были приостановлены в июле в связи со включением оператора платежной системы РНКО «Платежный центр» в список европейских санкций.
«Деньги в Грузии можно будет получить наличными в «ТБС Банке» либо на счет только этого банка», - говорится в сообщении.
Ранее в Центробанке РФ объявили, что россиянам стали доступны переводы криптовалюты за рубеж, в частности для оплаты товаров и услуг в иностранных магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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