Майкл Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

В пресс-службе английского клуба рассказали, что это «крайне сложное решение» было принято «после разочаровывающего начала сезона».

«Клуб пришел к выводу о необходимости перемен для достижения своих целей... Лидерские качества Каррика и его достижения в прошлом сезоне навсегда останутся в памяти», - отметили в команде.

Ранее главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов ушёл в отставку после домашнего поражения в 14-м туре РПЛ от казанского «Рубина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

