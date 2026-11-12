Майкл Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер ФК «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик покинул свой пост. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе английского клуба рассказали, что это «крайне сложное решение» было принято «после разочаровывающего начала сезона».
«Клуб пришел к выводу о необходимости перемен для достижения своих целей... Лидерские качества Каррика и его достижения в прошлом сезоне навсегда останутся в памяти», - отметили в команде.
Ранее главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов ушёл в отставку после домашнего поражения в 14-м туре РПЛ от казанского «Рубина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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