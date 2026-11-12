Экзотический рынок: Как Киргизия и Казахстан стали площадкой для мировых звезд

Сегодня Киргизия, Казахстан и другие ближайшие к России республики проводят мировые концерты на очень достойном уровне, заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

«Сейчас пробил час таких республик, как Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. У них дошли руки до построения престижных концертных залов, они приглашают престижных звезд в рамках повышения престижа республики и региона в целом, для туристической привлекательности. Например, мне кажется, то, что делается сейчас в Киргизии – это блестяще, люди хотят быть частью мировой цивилизации, праздника. Другие республики тоже не отстают. Это до сих пор экзотический рынок для многих артистов. Наши релоканты из профессиональной среды так активно выступают. Это нормальный процесс. Когда политики решат все вопросы, все вернется на круги своя, тогда артисты будут приезжать не только в Москву, Питер, но и в наши ближайшие республики», - рассказал он.