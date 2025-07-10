Он также отметил, что многие россияне заинтересованы покупкой жилья в Батуми.

«Многие россияне еще инвестируют в недвижимость в том же самом Батуми. В Грузии есть возможности для иностранцев приобретать недвижимость. Грузия - это хорошая альтернатива дорогим зарубежным курортам. Кроме того, там многие говорят по-русски, что важно для многих наших соотечественников», - сказал собеседник НСН.



По его словам, отдых в Грузии для россиян довольно бюджетный.

«Если мы говорим про отдых в Грузии на море, то, конечно, надо избегать августа, потому что это самый дорогой месяц. В остальные месяцы отдых вполне доступный. Перелеты в Грузию недорогие. Они могут стоить туда-обратно порядка 30 тысяч рублей. Эти цены схожи с перелетами в Сочи. Проживание может обойтись от пяти тысяч рублей за сутки. Еда там относительно недорогая, если мы не говорим про крутые рестораны, там можно очень неплохо и вкусно перекусить. Кафешек и ресторанов на каждом углу очень много», - заключил Арутюнов.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что количество отелей в Геленджике ограничено из-за горной местности, их в несколько раз меньше, чем на других курортах Краснодарского края, поэтому цены здесь не ниже, чем в Сочи, а аэропортом будут пользоваться по большей части жители и гости ближайших крупных городов.

