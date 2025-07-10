Почему россияне стали лидерами по числу поездок в Грузию
Главным драйвером туризма в Грузии стало активное развитие прибрежного города Батуми, сказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Цены на перелет в Грузию сравнимы с билетами до Сочи, однако в Батуми можно бюджетно отдохнуть, сказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Россияне стали лидерами по числу визитов в Грузию в первом полугодии. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Сообщается, что за шесть месяцев в республику съездили 581 090 путешественников из нашей страны. Далее в списке туристы из Турции, Армении, Израиля и Азербайджана. Отмечается, что россияне посещают в Грузии не только Тбилиси. Также растёт спрос на пляжный отдых в этой стране, в частности, на поездки в Батуми. Арутюнов отметил, что главным драйвером туризма в Грузии стало активное развитие прибрежного города Батуми.
«Для примера возьмем Турцию, куда за год приезжают от пяти до шести миллионов россиян. Вот Турция у россиян точно на первом месте, и вряд ли кто-то в ближайшей перспективе сможет с ней конкурировать. На второе место я бы поставил Китай. Грузия стала очень популярной в последнее время благодаря семимильному развитию Батуми. Особенно это заметно, когда нам не хватает наших черноморских курортов и гостиниц хорошего уровня. Вот Грузия готова предложить замечательные современные отели за адекватные деньги. И столица Тбилиси – замечательный город», - сказал Арутюнов.
Он также отметил, что многие россияне заинтересованы покупкой жилья в Батуми.
«Многие россияне еще инвестируют в недвижимость в том же самом Батуми. В Грузии есть возможности для иностранцев приобретать недвижимость. Грузия - это хорошая альтернатива дорогим зарубежным курортам. Кроме того, там многие говорят по-русски, что важно для многих наших соотечественников», - сказал собеседник НСН.
По его словам, отдых в Грузии для россиян довольно бюджетный.
«Если мы говорим про отдых в Грузии на море, то, конечно, надо избегать августа, потому что это самый дорогой месяц. В остальные месяцы отдых вполне доступный. Перелеты в Грузию недорогие. Они могут стоить туда-обратно порядка 30 тысяч рублей. Эти цены схожи с перелетами в Сочи. Проживание может обойтись от пяти тысяч рублей за сутки. Еда там относительно недорогая, если мы не говорим про крутые рестораны, там можно очень неплохо и вкусно перекусить. Кафешек и ресторанов на каждом углу очень много», - заключил Арутюнов.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что количество отелей в Геленджике ограничено из-за горной местности, их в несколько раз меньше, чем на других курортах Краснодарского края, поэтому цены здесь не ниже, чем в Сочи, а аэропортом будут пользоваться по большей части жители и гости ближайших крупных городов.
Горячие новости
- Курс биткоина впервые превысил 113 тысяч долларов
- Почему россияне стали лидерами по числу поездок в Грузию
- Украина получит 2,3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
- Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Курске
- Зумеров упрекнули в отсутствии чувства долга и ценностей
- СМИ: Старовойт перед смертью попрощался с коллегами сообщением в рабочем чате
- Минобороны: Силы ПВО сбили 26 украинских дронов в пяти регионах России
- Главу РАЭК Гребенникова могут арестовать по делу о госизмене
- Россиянам назвали способ накопления на безбедную старость
- В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании