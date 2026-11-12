Устали от «машин»: Почему молодежь переключилась на старый рок
Игорь Сандлер заявил НСН, что молодежь устала от электронной музыки, которая звучит как машина.
Классическая рок-музыка возвращается, потому что она чистая, откровенная, энергетически мощная, заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.
«К нашему удивлению, молодежь сегодня интересуется старым роком. Это не только The Rolling Stones, но и Дэвид Боуи. А молодые фигуристки выступают под Deep Purple, что не так характерно для этого вида спорта. Молодежь этой культурой сегодня активно интересуется, классическая рок-музыка возвращается, потому что она чистая, откровенная, энергетически мощная. Люди это чувствуют и этого хотят, устали от электронной музыки, которая звучит как машина. Рокеры часто и в ноты не попадали, но в этом и кайф, это живое исполнение», - отметил он.
Зарубежные рокеры рванут в Россию, как только снимут санкции, этого ждут и музыканты, и их слушатели, заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
- Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»
- Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
- «Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
- Волынец раскрыла, как модернизировать домашние задания
- Майкл Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
- Без эфиров, но с концертами: Как вновь «завирусились» Кадышева и Буланова
- «Золотая корона» возобновила денежные переводы из России в Грузию
- Устали от «машин»: Почему молодежь переключилась на старый рок
- Экзотический рынок: Как Киргизия и Казахстан стали площадкой для мировых звезд