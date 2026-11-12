Устали от «машин»: Почему молодежь переключилась на старый рок

Игорь Сандлер заявил НСН, что молодежь устала от электронной музыки, которая звучит как машина.

Классическая рок-музыка возвращается, потому что она чистая, откровенная, энергетически мощная, заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.

«К нашему удивлению, молодежь сегодня интересуется старым роком. Это не только The Rolling Stones, но и Дэвид Боуи. А молодые фигуристки выступают под Deep Purple, что не так характерно для этого вида спорта. Молодежь этой культурой сегодня активно интересуется, классическая рок-музыка возвращается, потому что она чистая, откровенная, энергетически мощная. Люди это чувствуют и этого хотят, устали от электронной музыки, которая звучит как машина. Рокеры часто и в ноты не попадали, но в этом и кайф, это живое исполнение», - отметил он.

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Зарубежные рокеры рванут в Россию, как только снимут санкции, этого ждут и музыканты, и их слушатели, заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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