Зеленский пожаловался на новые ограничениях работы Starshield на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пожаловался на ограничения в работе спутниковой системы Starshield - военной версии Starlink. Об этом сообщает RT.

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По его словам, ВСУ в течение нескольких дней фиксируют «значительные сбои» по всей линии фронта.

«Действуют системные ограничения скорости на уровне 161 км/ч... это не случайные ошибки», - утверждает украинский лидер.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что линия фронта Украины рухнет в случае отключения спутниковой системы связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУУкраина

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