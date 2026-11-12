Зеленский пожаловался на новые ограничениях работы Starshield на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский вновь пожаловался на ограничения в работе спутниковой системы Starshield - военной версии Starlink. Об этом сообщает RT.
По его словам, ВСУ в течение нескольких дней фиксируют «значительные сбои» по всей линии фронта.
«Действуют системные ограничения скорости на уровне 161 км/ч... это не случайные ошибки», - утверждает украинский лидер.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что линия фронта Украины рухнет в случае отключения спутниковой системы связи Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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