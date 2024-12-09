«Чистота и роботы!»: Рост турпотока россиян в Японию за 2024 год составил 150%

Рост турпотока россиян в Японию за 2024 год составил 150%, в эту страну активно летают жители европейской части РФ, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Япония за последние месяцы обогнала другие азиатские страны по темпам увеличения спроса со стороны российских туристов и стала самым быстрорастущим выездным направлением. Согласно данным, число бронирований размещения в Японии на ноябрь – декабрь выросло в два раза, в то время как по международным направлениям в целом прирост составил 10%, подсчитали в «Островке». Арутюнов отметил, что в 2024 году Япония «выстрелила» как туристическое направление.