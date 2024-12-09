«Чистота и роботы!»: Рост турпотока россиян в Японию за 2024 год составил 150%
Недельная групповая программа в Японию на одного человека стоит от 150-200 тысяч рублей, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Рост турпотока россиян в Японию за 2024 год составил 150%, в эту страну активно летают жители европейской части РФ, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Япония за последние месяцы обогнала другие азиатские страны по темпам увеличения спроса со стороны российских туристов и стала самым быстрорастущим выездным направлением. Согласно данным, число бронирований размещения в Японии на ноябрь – декабрь выросло в два раза, в то время как по международным направлениям в целом прирост составил 10%, подсчитали в «Островке». Арутюнов отметил, что в 2024 году Япония «выстрелила» как туристическое направление.
«За последний год где-то 150% у нас рост. Япония выстрелила даже немножко неожиданно для нас. Во-первых, сами японцы облегчили довольно-таки сильно визовые процессы. Визу выдают за четыре дня: в понедельник сдаешь, в пятницу получаешь. При этом отели тоже очень охотно идут навстречу, предлагают интересные предложения для российских туристов. Народу нравится, там много есть, чего посмотреть. Поэтому даже при отсутствии прямого перелета идет такой рост. В Японию активно летают жители европейской части России», - сказал Арутюнов.
Он отметил, что недельная групповая программа в Японию на одного человека стоит от 150-200 тысяч рублей.
«Перелет начиная от 60-70 тысяч рублей туда-обратно в лучшие времена. И есть групповые программы по Японии, например даже с русскоговорящими гидами. Они могут стоить на неделю начиная от 150-200 тысяч рублей. То есть, в принципе в районе 200 с небольшим тысяч рублей на человека можно вместе с перелетом туда улететь. Это вполне разумно для такой недешевой страны, как Япония», - указал собеседник агентства.
Также Арутюнов рассказал, что туристов привлекает в Японии среди прочего идеальная чистота, небоскребы и роботы-помощники.
«Стерильная чистота везде, начиная от туалетов на вокзалах, кончая любым рестораном или кафе. Можно только похлопать в ладоши. Там есть и вещи, которые можно охарактеризовать как средневековые, а есть небоскребы. При этом у них, конечно, есть моменты, которые поражают, в плане IT-вещей. Везде роботы-помощники», - добавил он.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН отмечал, что недельная путевка на Мальдивы обходится россиянам минимум в 350 тысяч рублей на двоих. По его словам, цены сопоставимы с Турцией, так как на островах есть и бюджетные места размещения, передает «Радиоточка НСН».
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