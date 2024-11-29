«Конкурентов нет!»: Отпуск на Мальдивах обходится россиянам в 350 тысяч рублей
Рекордный интерес россиян к Мальдивам можно объяснить отсутствием конкуренции в сегменте роскошного отдыха, при этом здесь можно найти и недорогие варианты размещения, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Недельная путевка на Мальдивы обходится россиянам минимум в 350 тысяч рублей на двоих, цены сопоставимы с Турцией, так как на островах есть и бюджетные места размещения, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.
Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда, следует из статистики Министерства туризма Мальдивской Республики. Так, страну в октябре посетили 22,6 тысяч россиян, что примерно на 28% больше, чем в октябре прошлого года. Россияне стали лидерами среди туристов из всех стран, доля российских туристов составила 13%, на втором месте Германия (11,4%), у Китая почти 11%. Мкртчян рассказал, сколько россияне тратят на такие поездки.
«Мальдивы есть разные, есть домики за 10 долларов в день без питания, а есть виллы по две-три тысячи долларов в день. Не все тратят миллионы, в среднем путевку на неделю можно найти за 350 тысяч рублей на двоих. В принципе это цена Турции», - рассказал он.
Рекордный интерес россиян к Мальдивам Мкртчян объяснил отсутствием конкуренции в сегменте роскошного отдыха.
«Дело в том, что раньше у Мальдив были конкуренты, люди летали на Таити Французской Полинезии, на Сен-Бартелеми в Карибском море, Ямайка, Доминикана… У Мальдив было много конкурентов, если берем роскошный отдых. Сейчас у Мальдив нет конкурентов вообще, Фиджи и прочие острова для россиян малодоступны. А на Мальдивы у нас летает три самолета в день. Как только откроются другие направления, популярность Мальдив резко упадет. В 2025 году этого не произойдет. Я думаю, что плюс 20% Мальдивы в 2025 году соберут еще с россиян», - заключил собеседник НСН.
Летом 2024 года на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян, чем за такой же период прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Согласно данным, всего по итогам восьми месяцев текущего года Мальдивы посетили 146,6 тысячи российских туристов, что на 1,5% больше, чем в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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