«Конкурентов нет!»: Отпуск на Мальдивах обходится россиянам в 350 тысяч рублей

«Мальдивы есть разные, есть домики за 10 долларов в день без питания, а есть виллы по две-три тысячи долларов в день. Не все тратят миллионы, в среднем путевку на неделю можно найти за 350 тысяч рублей на двоих. В принципе это цена Турции», - рассказал он.

Рекордный интерес россиян к Мальдивам Мкртчян объяснил отсутствием конкуренции в сегменте роскошного отдыха.

«Дело в том, что раньше у Мальдив были конкуренты, люди летали на Таити Французской Полинезии, на Сен-Бартелеми в Карибском море, Ямайка, Доминикана… У Мальдив было много конкурентов, если берем роскошный отдых. Сейчас у Мальдив нет конкурентов вообще, Фиджи и прочие острова для россиян малодоступны. А на Мальдивы у нас летает три самолета в день. Как только откроются другие направления, популярность Мальдив резко упадет. В 2025 году этого не произойдет. Я думаю, что плюс 20% Мальдивы в 2025 году соберут еще с россиян», - заключил собеседник НСН.

Летом 2024 года на Мальдивы приехало на 12,3% больше россиян, чем за такой же период прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Согласно данным, всего по итогам восьми месяцев текущего года Мальдивы посетили 146,6 тысячи российских туристов, что на 1,5% больше, чем в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

