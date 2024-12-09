Турпоток из России в Японию вырос в несколько раз

Помехой не стали даже введенные Токио санкции — число бронирований отелей и авиабилетов увеличилось за год в 1,5-3,5 раза.

Как сообщает сервис «Островок», в ноябре-декабре российские туристы бронировали размещение в Японии вдвое чаще, интерес к Японии с января по ноябрь вырос в 3,5 раза. Наблюдается тенденция увеличения интереса к путешествиям за границу в целом — спрос на поездки за рубеж поднялся на 30%.

Резкий рост турпотока в Японии эксперты объяснили растущим спросом соотечественников к азиатской культуре, наличием доступных стыковочных рейсов и упрощением визовых процедур.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за первые десять месяцев 2024 года туристический поток из России во Вьетнам вырос на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

