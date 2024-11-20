Придем к безвизу? Турпоток россиян в Японию вышел на доковидный уровень

«Последние пару лет мы наблюдаем прямо рост продаж Японии, несмотря на то, что у нас на государственном уровне не теплые отношения, и нет прямого перелета. Тем не менее объем продаж Японии у нас в компании, например, вырос в разы. Это связано, во-первых, с упрощением визовых процедур, которые уже произошли ранее. Во-вторых, отели активно демонстрируют заинтересованность в российских туристах. Думаю, с этой новостью будет еще больший интерес. С получением визы сейчас все достаточно просто и есть вариант, что будут еще упрощения. У японцев уже наметился такой тренд. Они не боятся, что русские в большом количестве будут оставаться и отбирать работу у местных. Поэтому, мне кажется, в будущем мы вообще придем к безвизовым поездкам в Японию», - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что путь до Японии для российских туристов сильно увеличился из-за непрямого перелета, на цену билетов это не сильно повлияло.

«По моим ощущениям турпоток россиян в Японию уже приблизился к доковидному уровню, особенно, что касается Центральной части России. Отсутствие прямых перелетов россиян не останавливает. Народ летит через Ближний Восток - через Абу-Даби, Дубай, Доху. Это явно растущий тренд. Стало, конечно, дольше, потому что раньше вы садитесь в Шереметьево и через 10 часов вы в Токио. А теперь надо 5 часов лететь до какого-нибудь Дубая и оттуда те же самые 9-10 часов в Токио. Цена перелетов не сильно увеличилась. Билет до Токио стоит не сильно дороже, чем, например, до Дубая. Цена начинается с 70 тысяч рублей туда-обратно. Полноценная поездка обойдется где-то от 240-250 тысяч рублей на человека, включая перелет, проживание, экскурсионную программу и питание», - рассказал он.