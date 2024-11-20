Япония упростила визовые требования для граждан России
Посольство Японии в Москве заявило, что визовые требования для россиян упрощены, сообщает Telegram-канал Travel News.
Изменения коснуться только диппредставительства в Москве. Теперь для подачи заявления российским гражданам больше не нужно предоставлять данные об оплаченных бронированиях гостиниц или подтверждение наличия карты зарубежного банка.
При этом по прежнему необходимо указывать планируемые адреса мест проживания и их контактную информацию.
Ранее застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным
- Прослушивания песен Кадышевой выросли на стримингах в семь раз
- СМИ: У Украины есть 50 американских ракет ATACMS
- Депутат Шеремет назвал угрозы Зеленского абсурдом
- Япония упростила визовые требования для граждан России
- СМИ: Супруга Зеленского отменила выступление в Словении
- СМИ: Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы по Украине
- Фон дер Ляйен перелезла через забор в Бразилии
- СМИ: Чиновники США заявили об ударе ракетами ATACMS по Брянской области
- Минобороны: Средства ПВО сбили 42 БПЛА ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru