Япония упростила визовые требования для граждан России

Изменения коснуться только диппредставительства в Москве. Теперь для подачи заявления российским гражданам больше не нужно предоставлять данные об оплаченных бронированиях гостиниц или подтверждение наличия карты зарубежного банка.

При этом по прежнему необходимо указывать планируемые адреса мест проживания и их контактную информацию.

Ранее застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

