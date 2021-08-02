«Для чего создали женщин?» Трефилов о трансгендере на Олимпиаде

Вице-президент Федерации гандбола России уверен, что «равнять» мужчин и женщин в спорте неправильно. 

В понедельник на Олимпиаде состоится выступление тяжелоатлетки из Новой Зеландии Лорел Хаббард – первого в истории Игр трансгендера. В прошлом спортсменка была штангистом-мужчиной, а в 2012 году сменила пол.

Своими взглядами на «мужское» и «женское» в спорте поделился со спецкором Telegram-канала «Радиоточка НСН» в Токио Натальей Шатовой вице-президент Федерации гандбола России, тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

«Мы сидели, смотрели толкание ядра, я упорно думал, что толкают мужчины, оказалось – женщины. Когда вышла в зеленом дама двухметровая, я понял, что это женщина. Тот, кто наверху, смотрит, он создал для чего нас? Женщину создали для продолжения рода человеческого, а не для того, чтобы что-то там выдумывали», - рассказал Трефилов.

По его словам, «нормальные люди» не допустят распространения данного феномена на спортивных мероприятиях, по крайней мере, Россию это точно не коснется.

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«Они, значит, бежать будут быстрее, прыгать, тогда зачем равнять с женщинами. Давайте тогда через операционный стол всех проводить, что будет дальше? Не верю, нормальные люди, которые головой иногда думают, не уйдут в эту сторону, большинство нормальных людей все равно. Я считаю, что их выставляют, выпихивают вперед, все эти парады. Мне только остается предложить соединить этот парад с Днем пограничника. Советский Союз был плох, но мы не выпячивали это. Я думаю, что наша страна удержится от этого», - отметил он.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
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