«Для чего создали женщин?» Трефилов о трансгендере на Олимпиаде
Вице-президент Федерации гандбола России уверен, что «равнять» мужчин и женщин в спорте неправильно.
В понедельник на Олимпиаде состоится выступление тяжелоатлетки из Новой Зеландии Лорел Хаббард – первого в истории Игр трансгендера. В прошлом спортсменка была штангистом-мужчиной, а в 2012 году сменила пол.
Своими взглядами на «мужское» и «женское» в спорте поделился со спецкором Telegram-канала «Радиоточка НСН» в Токио Натальей Шатовой вице-президент Федерации гандбола России, тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.
«Мы сидели, смотрели толкание ядра, я упорно думал, что толкают мужчины, оказалось – женщины. Когда вышла в зеленом дама двухметровая, я понял, что это женщина. Тот, кто наверху, смотрит, он создал для чего нас? Женщину создали для продолжения рода человеческого, а не для того, чтобы что-то там выдумывали», - рассказал Трефилов.
По его словам, «нормальные люди» не допустят распространения данного феномена на спортивных мероприятиях, по крайней мере, Россию это точно не коснется.
«Они, значит, бежать будут быстрее, прыгать, тогда зачем равнять с женщинами. Давайте тогда через операционный стол всех проводить, что будет дальше? Не верю, нормальные люди, которые головой иногда думают, не уйдут в эту сторону, большинство нормальных людей все равно. Я считаю, что их выставляют, выпихивают вперед, все эти парады. Мне только остается предложить соединить этот парад с Днем пограничника. Советский Союз был плох, но мы не выпячивали это. Я думаю, что наша страна удержится от этого», - отметил он.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
- Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
- В России за сутки выявили 23 508 новых случаев COVID-19
- Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше
- ЕС рассмотрит возможность предоставить Тимановской политическое убежище
- Организаторов митингов обяжут сдавать финансовый отчет
- Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенного пункта
- В США представили итоги расследования лабораторного происхождения COVID-19
- Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В США начался отсчет до «часа Х», когда может наступить дефолт
- Мать во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru