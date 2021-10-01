«Простите, что не верил!» Победа «Спартака» над «Наполи» подняла российский футбол с колен

«Брависсимо, «Спартак»! Давно у футбольной России не было такого повода для гордости», - ликует «Чемпионат». «Nевероятно!» - признается «Спорт-Экспресс». «Доза счастья», - смакует победу «Спортс.ру». «Восстание Спартака!» - добавляет огня «Советский спорт».

Да и другие СМИ не скупились на лестные эпитеты в отношении: «Спартака». «Фантастика в Неаполе», «Последний день Помпеи», «Конец страданиям «Спартака» в еврокубках!»

Ну а РИА Новости решило измерить матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Руях: «Руй удалился, Руй победил: "Спартак" на стадионе Марадоны обыграл "Наполи"»

Оказалось, мериться можно не только тиграми. Для тренера «Спартака» Руя Витории этот успех стал самым громким с красно-белыми. Ну а ключевым моментом игры стало удаление португальского легионера «Наполи» Мариу Руя в середине первого тайма.

Как известно, от любви до ненависти в России один шаг, как и наоборот. Еще совсем недавно журналисты с болельщиками разных команд глумились над тем, как «Спартак» пробивает очередное «дно», однако последний день сентября кардинально изменил всеобщее настроение.

«Респект вам мясные. Простите, что не верил» - выразил общее мнение vvvvvvvchampionatru. «Вот почему, почему нельзя играть так всегда?» – интересовался kuzzzma86. «Встаем с колен!» - констатировало Сгущенное Молочко. «Господа, переобуваемся в чистую обувь. Спартак молодцы, спасибо! И давайте поддержим Локо», - призывал bazafoot. «Все на Никольскую», - указал направление движения Денис Капитонов.

Италия – действующий чемпион Европы по футболу. «Наполи» в этом сезоне наводит шороху в Чемпионате Италии, выиграв шесть матчей из шести. «Ювентус», занимающий в Серии А 10-е место, накануне обыграл «Челси». А «Спартак» занимает восьмое место в Чемпионате России. Многие ли верили в способность красно-белых совершить чудо в Неаполе?

Однако экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин говорил перед матчем Telegram-каналоу «Радиоточка НСН», что в победах над заведомыми фаворитами никаких чудес нет.

«"Наполи" и "Лацио" - это очень серьезные клубы, но при этом они дают играть и сопернику. Поэтому будут шансы у наших клубов, главное, чтобы они ими воспользовались», - указывал Булыкин, добавив что против итальянцев может сыграть недооценка соперника. Так и получилось.