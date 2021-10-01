«Простите, что не верил!» Победа «Спартака» над «Наполи» подняла российский футбол с колен
Спустя два часа после сенсационной победы «Спартака» СМИ обрушились с критикой на «Локомотив», проигравший «Лацио».
Российские СМИ и болельщики «Спартака» ликуют в связи с сенсационной победой «Спартака» над итальянским «Наполи» (3:2) в гостевом матче Лиги Европы.
Успех красно-белых вкупе с победой «Зенита» (4:0) над шведским «Мальмё» в Лиге Чемпионов позволил России взлететь на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА. И даже неудача «Локомотива» (0:2) в игре с «Лацио» не помешала нашим клубам подарить болельщикам лучшую еврокубковую неделю за два года.
«Брависсимо, «Спартак»! Давно у футбольной России не было такого повода для гордости», - ликует «Чемпионат». «Nевероятно!» - признается «Спорт-Экспресс». «Доза счастья», - смакует победу «Спортс.ру». «Восстание Спартака!» - добавляет огня «Советский спорт».
Да и другие СМИ не скупились на лестные эпитеты в отношении: «Спартака». «Фантастика в Неаполе», «Последний день Помпеи», «Конец страданиям «Спартака» в еврокубках!»
Ну а РИА Новости решило измерить матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Руях: «Руй удалился, Руй победил: "Спартак" на стадионе Марадоны обыграл "Наполи"»
Оказалось, мериться можно не только тиграми. Для тренера «Спартака» Руя Витории этот успех стал самым громким с красно-белыми. Ну а ключевым моментом игры стало удаление португальского легионера «Наполи» Мариу Руя в середине первого тайма.
Как известно, от любви до ненависти в России один шаг, как и наоборот. Еще совсем недавно журналисты с болельщиками разных команд глумились над тем, как «Спартак» пробивает очередное «дно», однако последний день сентября кардинально изменил всеобщее настроение.
«Респект вам мясные. Простите, что не верил» - выразил общее мнение vvvvvvvchampionatru. «Вот почему, почему нельзя играть так всегда?» – интересовался kuzzzma86. «Встаем с колен!» - констатировало Сгущенное Молочко. «Господа, переобуваемся в чистую обувь. Спартак молодцы, спасибо! И давайте поддержим Локо», - призывал bazafoot. «Все на Никольскую», - указал направление движения Денис Капитонов.
Италия – действующий чемпион Европы по футболу. «Наполи» в этом сезоне наводит шороху в Чемпионате Италии, выиграв шесть матчей из шести. «Ювентус», занимающий в Серии А 10-е место, накануне обыграл «Челси». А «Спартак» занимает восьмое место в Чемпионате России. Многие ли верили в способность красно-белых совершить чудо в Неаполе?
Однако экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин говорил перед матчем Telegram-каналоу «Радиоточка НСН», что в победах над заведомыми фаворитами никаких чудес нет.
«"Наполи" и "Лацио" - это очень серьезные клубы, но при этом они дают играть и сопернику. Поэтому будут шансы у наших клубов, главное, чтобы они ими воспользовались», - указывал Булыкин, добавив что против итальянцев может сыграть недооценка соперника. Так и получилось.
Уже на 12-й секунде игры «Наполи» забил гол и, казалось, окончательно снял интригу. Болельщики настроились на хоккей вместо футбола, а СМИ быстро подсчитали, что если «Спартак» будет пропускать в таком же темпе, то проиграет со счетом 0:450.
Как признался после игры защитник «Наполи» Калиду Кулибали, в этот момент игроки «партенопеи» думали уже о матче с «Фиорентиной». И с ними сыграла злую шутку та самая недооценка, о которой говорил Булыкин.
В первом тайме «Спартак» больше не пропустил. Во многом из-за того, что неаполитанский Руй схлопотал «необязательное» удаление за грубый подкат на 29-й минуте.
А во втором тайме мы увидели то, от чего давно отвыкли. Российский клуб играл первый номером с лидером Чемпионата Италии. Красно-белые полностью контролировали игру, и вскоре качество перешло в количество. На 55-й минуте Квинси Промес сравнял счет, на 80-й Михаил Игнатов после красивой комбинации вывел «Спартак вперед», а на 90-й Квинси оформил дубль.
После этого вышедший на замену Александр Соболев мог забивать четвертый гол, однако промахнулся, а потом травмировал собственного вратаря. «Наполи» на 94-й минуте сократил отставание до минимума, градус матча накалился до предела, однако «Спартак» отстоял победу, даже не заметив, что последние 10 минут также играл вдесятером после удаление Максимилиано Кофрие.
Бывший тренер «Спартака» и экс-игрок «Ювентуса» Массимо Каррера назвал победу красно-белых «великой».
Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория признался, что «счастлив», а настрой игроков был «фантастическим».
Болельщики красно-белых вспомнили 1990-й год, когда в морозных переполненных Лужниках закидывали Марадону снежками, а «Спартак» выбил «Наполи» из Кубка Чемпионов.
А СМИ предположили, что ушедшему от нас Диего понравился бы футбол такого «Спартака».
Однако поражение «Локомотива» от «Лацио» напомнило, что мы на земле, а не на небесах.
«Депрессия Локо, два года без побед и безнадега», «Локо подпортил статистику России». «Локомотив» проиграл «Лацио». Но куда хуже, что команда Николича уныла». Спустя всего пару часов после победы «Спартака» СМИ сделали тот самый шаг от любви до хейта.
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