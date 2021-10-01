«Страх и ненависть в Неаполе». Градский рассказал, на что способен «злой» «Спартак»

При этом, по его мнению, «Спартак» мог упустить победу, поскольку большинство игроков не готовы психологически.

«Как только «Спартак» забил третий гол, и счет стал 3:1, они сами не поверили в то, что у них получилось, и облажались от страха. Если бы еще 15 минут играли, «Наполи» бы и третий гол забил, потому что спартаковцы слабы психологически. Все, кроме Мозеса и Промеса. Но полутора человек и остальных, злых как собаки, хватило, чтобы обыграть команду, которая на голову выше «Спартака». Но, тем не менее, могли и вничью сыграть и даже проиграть, если бы было еще 20-25 минут», - считает Народный артист России.

Градский подчеркнул, что матчем с «Наполи» игроки «Спартака» доказали, что «могут», и теперь надо постараться сохранить такой настрой на Чемпионат России, в чем он лично сомневается.

«Радость, конечно, огромная. Не важно, выйдут они дальше или нет. Для меня это не имеет значения. Для меня вчерашний матч имеет значение потому, что я понял - ребята, в принципе, могут. Как их заставить это делать? Имея деньги Федуна, я бы это сделал за два часа, даже не будучи тренером и футбольным специалистом. Два часа психологической работы, возможность штрафовать, задерживать зарплату – они бы стали играть так, что их никто бы не узнал. Что Федун (Леонид Федун – владелец «Спартака» - прим. НСН), что Тедеско, что Витория (бывший и нынешний тренеры «Спартака» Доменико Тедеско и Руй Витория - прим. НСН) – черт-те что, а не мужики. Если «Спартак» сохранит в себе этот порыв, он вынесет всех в чемпионате к чертовой матери, если не сохранит, то опять будет – то плюс, то минус, то понос, то золотуха», - прогнозирует певец и композитор.