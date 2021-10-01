«Страх и ненависть в Неаполе». Градский рассказал, на что способен «злой» «Спартак»
Если «Спартак» сохранит «неаполитанский порыв», то вынесет всех в Чемпионате России, если не сохранит – будет опять то понос, то золотуха, сказал НСН Александр Градский.
Певец и композитор Александр Градский, являющийся болельщиком московского «Спартака», рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о своих чувствах после гостевой победы над «Наполи» в Лиге Европы со счетом 3:2 и объяснил причины этого успеха.
«Конечно, я счастлив. Лидер чемпионата Италии получил три гола на своем поле от моей любимой команды, которая, в принципе, находится в развале. Почему мне не радоваться? При этом опять были ошибки в обороне, в передачах. «Спартак» ничего нового не продемонстрировал, кроме одного - того, из-за чего выиграл. На этот раз они включили злобу на себя и на ситуацию, и это помогло. Они разозлились так, что могли снести кого угодно – хоть «Наполи», хоть «Манчестер Сити». Потому что злой до такой степени «Спартак», обиженный на себя, аудиторию и все происходящее, способен вынести кого угодно, и это много раз было в истории красно-белых. Вот они наконец разозлились, прежде всего на себя», - сказал Градский.
При этом, по его мнению, «Спартак» мог упустить победу, поскольку большинство игроков не готовы психологически.
«Как только «Спартак» забил третий гол, и счет стал 3:1, они сами не поверили в то, что у них получилось, и облажались от страха. Если бы еще 15 минут играли, «Наполи» бы и третий гол забил, потому что спартаковцы слабы психологически. Все, кроме Мозеса и Промеса. Но полутора человек и остальных, злых как собаки, хватило, чтобы обыграть команду, которая на голову выше «Спартака». Но, тем не менее, могли и вничью сыграть и даже проиграть, если бы было еще 20-25 минут», - считает Народный артист России.
Градский подчеркнул, что матчем с «Наполи» игроки «Спартака» доказали, что «могут», и теперь надо постараться сохранить такой настрой на Чемпионат России, в чем он лично сомневается.
«Радость, конечно, огромная. Не важно, выйдут они дальше или нет. Для меня это не имеет значения. Для меня вчерашний матч имеет значение потому, что я понял - ребята, в принципе, могут. Как их заставить это делать? Имея деньги Федуна, я бы это сделал за два часа, даже не будучи тренером и футбольным специалистом. Два часа психологической работы, возможность штрафовать, задерживать зарплату – они бы стали играть так, что их никто бы не узнал. Что Федун (Леонид Федун – владелец «Спартака» - прим. НСН), что Тедеско, что Витория (бывший и нынешний тренеры «Спартака» Доменико Тедеско и Руй Витория - прим. НСН) – черт-те что, а не мужики. Если «Спартак» сохранит в себе этот порыв, он вынесет всех в чемпионате к чертовой матери, если не сохранит, то опять будет – то плюс, то минус, то понос, то золотуха», - прогнозирует певец и композитор.
Со своей стороны, комментатор и телеведущий Алексей Андронов сказал «Радиоточке НСН», что болельщикам «Спартака» стоит воздержаться от эйфории после победы в Неаполе.
После второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021-22 «Спартак» занимает второе место, набрав 3 очка. На первом месте польская «Легия» (6 очков), на третьем – итальянский «Наполи» (1 очко), на четвертом английский «Лестер» (1 очко).
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