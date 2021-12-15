Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»

В сообщении говорится, что стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Вместе с португальским специалистом клуб покидают и его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение», - подчеркнули в клубе.

В заявлении «красно-белых» отмечается, что команде «необходим новый вектор», который позволит «исправить турнирное положение в чемпионате России».

Ранее «Спартак» потерпел крупное выездное поражение от «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 0:3, сообщает RT.