Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Футбольный клуб «Спартака» (Москва) объявил, что Руй Витория покидает пост главного тренера, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Вместе с португальским специалистом клуб покидают и его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение», - подчеркнули в клубе.
В заявлении «красно-белых» отмечается, что команде «необходим новый вектор», который позволит «исправить турнирное положение в чемпионате России».
Ранее «Спартак» потерпел крупное выездное поражение от «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 0:3, сообщает RT.
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