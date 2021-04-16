Япония не намерена отменять летнюю Олимпиаду

Организаторы летней Олимпиады в Токио не рассматривают вариант отмены соревнований и планируют провести их с учетом всех мер безопасности в условиях пандемии, сообщила на пресс-конференции глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

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Также министр по делам Олимпиады и гендерного равенства Японии Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, заявила, что власти собираются организовать безопасную Олимпиаду и принимают все меры, чтобы избежать отмены Игр, сообщает «Комсомольская правда».

Накануне ответственный за вакцинацию в Японии министр Таро Коно заявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. А правящая партия страны допускала отмену события.

Ранее Илья Варламов поделился в интервью НСН, что эта Олимпиада могла бы стать одной из лучших в истории.

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:ЯпонияТокиоОлимпиада
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