Япония не намерена отменять летнюю Олимпиаду

Также министр по делам Олимпиады и гендерного равенства Японии Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, заявила, что власти собираются организовать безопасную Олимпиаду и принимают все меры, чтобы избежать отмены Игр, сообщает «Комсомольская правда».

Накануне ответственный за вакцинацию в Японии министр Таро Коно заявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. А правящая партия страны допускала отмену события.

Ранее Илья Варламов поделился в интервью НСН, что эта Олимпиада могла бы стать одной из лучших в истории.

