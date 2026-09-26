Путин рассказал о просьбе Киева о перемирии по нескольким направлениям

По словам главы государства, запрос связан с разрушительными ударами армии России.

«Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», - цитирует Путина ТАСС.

Президент указал, что Киев хочет энергетического перемирия и готов уже не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также просит взаимно прекратить удары в воздухе.

Ранее Украина в совместном заявлении 51 страны-члена ООН согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвала Россию к аналогичным шагам.

