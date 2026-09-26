Путин рассказал о просьбе Киева о перемирии по нескольким направлениям
Украина попросила Россию о перемирии по нескольким направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, запрос связан с разрушительными ударами армии России.
«Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», - цитирует Путина ТАСС.
Президент указал, что Киев хочет энергетического перемирия и готов уже не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также просит взаимно прекратить удары в воздухе.
Ранее Украина в совместном заявлении 51 страны-члена ООН согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвала Россию к аналогичным шагам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Акулова допустила, что панду Катюшу из Московского зоопарка могут оставить в России
- Президент Ирана заверил, что верховный лидер Хаменеи здоров
- Минпросвещения запретило использование ИИ на итоговой аттестации
- Путин рассказал о просьбе Киева о перемирии по нескольким направлениям
- На Кубани БПЛА атаковали Северский район, есть погибшие
- Мбаппе получил травму в игре за сборную Франции
- Президент РАН объяснил участившиеся нападения медведей на людей
- В ОП предложили установить выплату для россиян за долголетие
- Глава Роспотребнадзора заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире
- В Иране назвали ложью слова о том, что республика на грани получения ядерного оружия