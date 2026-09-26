Президент РАН объяснил участившиеся нападения медведей на людей

Участившиеся нападения медведей на людей связаны в том числе с изменением климата и ростом популяции хищников. Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

Академик обратил внимание, что в города выходят не только медведи, но и другие животные, среди них лисы и волки.

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«Это связано со многими причинами - и ростом популяции, и нехваткой из-за этого съестных запасов, что заставляет медведей искать и расширять свою территорию, ареал», - отметил Красников.

По его словам, для каждого региона следует изучить, насколько изменилась кормовая база и увеличилась популяция медведей, а также необходимо смотреть, что произошло еще кроме этого.

Также глава РАН указал на изменение климата в России, который становится более теплым, и в результате миграция животных меняется. С этим связано беспокойство населения, потому что раньше у людей не было таких частых встреч с дикими животными.

Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН заявил, что в России необходимо выполнять квоту на отстрел медведей, а также законодательно прояснить, кто должен этим заниматься.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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