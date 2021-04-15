Варламов: Олимпиада в Японии могла стать лучшей в истории

Илья Варламов: «Вся эта история дает лишний повод задуматься о том, как устроена наша система исправления и наказания. В случае со «скопинским маньяком» мы видим, что человек не исправился, что он до сих пор опасен и система не может от него никого защитить. Мохов сейчас будет жить так, как раньше, но до нового преступления»,– говорит он в беседе с НСН.

