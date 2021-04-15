Варламов: Олимпиада в Японии могла стать лучшей в истории
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более половины россиян опасаются начала третьей мировой войны
Россияне оценили вероятность участия страны в третьей мировой войне. Половина опрошенных считают, что, если новый глобальный конфликт случится, без ядерного оружия уже не обойдётся.
Илья Варламов: «Россияне – пессимисты. Если говорить о третьей мировой войне, то такая война, на мой взгляд, будет идти с какими-то виртуальными историями или за мозги. Ядерным оружием никого не победить и я надеюсь, что это так и останется сдерживающим фактором, и нашим лидерам хватит благоразумия, чтобы не уничтожать планету. Иначе, как же мы будем ездить на отдых в Сочи?», – рассуждает в эфире НСН Илья Варламов.
Суд не стал запрещать скопинскому маньяку общаться со СМИ
Скопинский суд не стал запрещать бывшему осужденному Виктору Мохову, более известному как «скопинский маньяк», общаться с журналистами, пользоваться интернетом, а также посещать кафе и бары.
Илья Варламов: «Вся эта история дает лишний повод задуматься о том, как устроена наша система исправления и наказания. В случае со «скопинским маньяком» мы видим, что человек не исправился, что он до сих пор опасен и система не может от него никого защитить. Мохов сейчас будет жить так, как раньше, но до нового преступления»,– говорит он в беседе с НСН.
В Японии допустили отмену Олимпиады
В правящей партии Японии допустили полное закрытие Олимпиады для зрителей. Также в Токио не исключают отмену Олимпиады при ухудшении ситуации с коронавирусом.
Илья Варламов: «Мне бесконечно жаль японцев, которые вложили кучу денег, знаний и талантов в Олимпиаду. Я был в Японии до пандемии. Это должна была быть ультрасовременная и технологичная Олимпиада, с невероятным японским гостеприимством и японской культурой. Эта Олимпиада могла стать одной из лучших в истории, но мы уже об этом никогда не узнаем», - рассказал он в интервью НСН.
Названы самые злостные нарушители ПДД среди блогеров
Составлен антирейтинг блогеров, которые чаще всего нарушают ПДД. В первую пятерку вошли Эрик Давидыч, Эдвард Бил, Настя Ивлеева, Гусейн Гасанов и Михаил Литвинов.
Илья Варламов: «К моему большому сожалению, люди с большой аудиторией не понимают ту ответственность, которую они несут. Они своим поведением пропагандируют вредные для общества вещи, которые заканчиваются покалеченными судьбами и жизнями. У нас на дорогах катастрофическая ситуация со смертностью. Много людей погибает и нарушители ПДД, в том числе и блогеры, виновники этой ситуации», – отмечает Илья Варламов для слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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